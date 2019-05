Tubercolosi nel cibo per gatti | contagiati 50 felini e anche 2 loro padroni

Salute : un caso di Tubercolosi in una scuola primaria nel Fiorentino : Un caso di tubercolosi si è verificato in una scuola primaria di Bagno a Ripoli (Firenze). L’Asl Toscana centro ha attivato la sorveglianza sanitaria per gli alunni e gli insegnanti di due classi della scuola, quelli a piu’ stretto contatto col bambino ammalato, che sono stati convocati in settimana per effettuare gratuitamente un test di controllo, chiamato ‘intradermoreazine di Mantoux’. Si tratta di un esame indolore, ...

Salute : 12enne con Tubercolosi nel Parmense - profilassi per famiglia e test a scuola : E’ stato segnalato a Langhirano (Parma) “un caso positivo alla tubercolosi, in una forma a bassa contagiosità. Si tratta di un bambino di 12 anni, che si trova in buone condizioni e ricoverato al reparto infettivi della Pediatria generale all’ospedale Maggiore dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma“, comunica l’Ausl cittadina. I medici del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Parma, si ...

Maestra con la Tubercolosi nel trevigiano : 36 positivi al contagio - 10 malati a scuola : Una Maestra di una scuola elementare di Motta di Livenza, comune vicino Treviso, all'inizio di marzo ha mostrato - secondo quanto appurato dall'Unità sanitaria locale - di avere il batterio della tubercolosi, rimasto nascosto per quasi trent'anni. I risultati dei controlli hanno portato preoccupazione tra studenti, maestri e professori, perché i malati di tubercolosi sarebbero una decina, con 36 persone positive al contagio.Si ...