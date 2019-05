Trump | la minaccia definitiva | «La fine ufficiale dell?Iran»

USA - Trump dichiara l’emergenza nazionale per “minaccia tecnologica” : vendite di Huawei e ZTE verso il divieto totale : Donald Trump firma un ordine esecutivo che dichiara l'”emergenza nazionale” per le minacce contro la tecnologia americana. “Il presidente ha detto che l’amministrazione farà tutto il necessario per tenere al sicuro l’America e – spiega la Casa Bianca – proteggerla dagli avversari stranieri che attivamente e in modo crescente cercano di sfruttare le debolezze delle nostre infrastrutture per le ...

Scattano i dazi americani sul Made in China. Trump ne minaccia altri : "È solo l'inizio" : "I dazi renderanno il nostro paese molto più forte, non più debole", aggiunge quindi il presidente americano replicando a chi dice che l'escalation finirà per danneggiare l'economia e i consumatori ...

Guerra dei dazi Usa-Cina : Trump minaccia l'innalzamento delle imposte per le importazioni : Con due tweet, pochi giorni fa, Donald Trump ha annunciato l’apposizione di un dazio del 25% su 325 mil. di di dollari di prodotti cinesi attualmente non tassati. Inoltre, il dazio del 10% su 200 mil.di merci passerà al 25%. Gli aumenti scatteranno alla mezzanotte di venerdì (ora di Washington). Il motivo sarebbe la rottura, sostiene Trump, da parte di Pechino del tavolo di trattativa sugli scambi commerciali tra i due Paesi. In ogni caso, ...

Dazi - Trump non fa marcia indietro E Pechino minaccia contromisure : Saranno anche tattiche pre-negoziato finale (la delegazione di Pechino è in arrivo a Washington) come spiegano alcuni commentatori, ma la nuova escalation di annunci dopo i tweet di domenica di Donald Trump sembra gettare alle ortiche ben cinque lunghi mesi di trattative, impiegati a trovare una soluzione al conflitto commerciale fra Stati Uniti e Cina. Facendo apparire quasi impossibile ora una ricomposizione del fronte. Segui su ...

Trump affonda le Borse con la minaccia di nuovi dazi alla Cina. Milano maglia nera d'Europa : Donald Trump minaccia nuovi dazi alla Cina e le Borse affondano, gelate dai timori di una guerra commerciale a tutto campo fra le due superpotenze mondiali. Una battaglia che rischia di soffocare la ...

CINA - Trump minaccia DAZI AL 25% SU IMPORT/ Guerra commerciale : delegati in Usa : Guerra commerciale Usa-CINA, TRUMP MINACCIA a sorpresa l'innalzamento dei DAZI dal 10% al 25% su IMPORT da Pechino. delegati CINA andranno negli States

