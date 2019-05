ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2019) Speculazioni edilizie Una buona vittoria epunta dallama – guardiamoci in faccia – non nascondiamo di avere tutti quell’amaro in bocca, quella sensazione acre che prova chi non sa più sfidare frontalmente i poteri forti come faceva un tempo. Rarissimamente ilha attaccato il palazzo quest’anno. Ed è un peccato perché stavamo creando un gruppo di assaltatori di condomini fino all’anno scorso. Anche stasera, quattro gol ma neppure l’occupazione di una. Undicida Cristiano Ronaldo sono la storia di una squadra da equo canone, da quattro più quattro con cedolare secca. Avrà pure preso un portiere promettente e un grande centrocampista, ma manca il sogno – Fabian sembra sempre sul punto di chiedere l’aumento Istat ai locatari invece di abbracciare la baionetta e conquistare i palazzi dei potentissimi. Unfiglio della speculazione edilizia, forse ...

napolista : Tredici punti sulla terza non bastano, il Napoli non ha occupato nemmeno una portineria Un Napoli figlio della spe… - LOSQUALO77 : @ManuelR97_ Verissimo peccato che si pensava che la Roma ci fosse davanti invece ha fatto schifo e avevamo tredici… - Fredericknapoli : Comunali Sicilia, alle 19 affluenza per il ballottaggio al 32,6%. Tredici punti sotto i dati del primo turno… -