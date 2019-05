Tragedia nel calcio boliviano | arbitro muore in campo per arresto cardiaco | inutili i

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il direttore di gara è morto dopo essere stato trasportato in ospedale, i tempestivi soccorsi non sono bastati a salvargli la vitanel, l’Victor Hugo Hurtado è morto a 32 anni dopo essere stato colpito da due arresti cardiaci. Il fatto è avvenuto durante la partita tra Always Ready e Oriente Petrolero della seconda divisione boliviana, finita 5-0 per i padroni di casa. Hurtado ha avuto un primo malore dopo aver mandato le squadre negli spogliatoi alla fine del primo tempo. Appena rientrato in, il direttore di gara si è accasciato sul prato e l’intervento tempestivo dei medici non è bastato a salvargli la vita: l’è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Holandès di El Alto. (Stg/AdnKronos)L'articolonelinperi ...

