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Traffico Roma del 20-05-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 18 | 00 VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 17.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A ...

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Traffico Roma del 20-05-2019 ore 18:00 (Di lunedì 20 maggio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 17.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE AI RALLENTAMENTI E ALLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA SI AGGIUNGE UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE, SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN DIREZIONE PONTINA. PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E RomaNINA. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRATTO INIZIALE DELLA A1 Roma NAPOLI, CODE PER INCIDENTE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DI NAPOLI. IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E SALARIA E DALLA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CI SONO CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO DALLA SALARIA ALL’USCITA ...
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