melysenda : RT @Sere_Serendi: Ed è per loro che ogni giorno affronto il traffico di Roma ed è per loro che sopporto Capo Pazzo E ora sono qui Un nuovo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-05-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANI XXIII IN DIREZIONE D VIA DEL FORO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANI XXIII IN DIREZIONE D VIA DEL FORO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD E LATIBURTINA E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’APPIA ED ANCORA A TRATTI CODE TRA LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO . IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA PISANA E LA TIBURTINA, ANCHE ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD E LATIBURTINA E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’APPIA ED ANCORA A TRATTI CODE TRA LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO . IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA PISANA E LA TIBURTINA, ANCHE ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD ED IL BIVIO CON LA A24 E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’ARDEATINA E TRA LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO . IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA VIA DEL PESCACCIO E LA TIBURTINA, ANCHE PER UN ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA ED IL BIVIO CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA ED IL BIVIO CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 07:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN APERTURA AUMENTANO LE CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA CODE DI 5 KM A PARTIRE DA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN APERTURA AUMENTANO LE CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TREA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA. SI STA IN CODA ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E FIORENTINI, VERSO IL CENTRO. Traffico IN PROGRESSIVO AUMENTO ANCHE LUNGO LE STRADE PIU’ ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO PER Traffico INTENSO E INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO NELLE ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO PER Traffico INTENSO E INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO PER Traffico INTENSO E INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA. RIAPERTA AL Traffico VIA LANUVIO ALL’ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE. A CENTOCELLE IN SVOLGIMENTO LA FESTA PATRONALE, CHIUSA AL Traffico ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE. SEMPRE CHIUSA AL Traffico VIA LANUVIO A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA SEDE STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE. A CENTOCELLE IN SVOLGIMENTO LA FESTA PATRONALE, CHIUSA AL ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SI GUIDA SENZA PROBLEMI ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST E SULLE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE NEL QUARTIERE TUSCOLANO MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA LANUVIO PER ...