Tina Cipollari | lettera minatoria da Eliana Michelazzo? Ai tempi di Uomini e Donne

Tina Cipollari a Verissimo fa un’inaspettata confessione su Gemma : Verissimo, Tina Cipollari su Gemma Galgani svela: “Un tempo la sostenevo, poi…” Quest’ultima puntata di Verissimo è stata dedicata quasi interamente all’ultima edizione di Amici. Tuttavia Silvia Toffanin, oltre a intervistare i protagonisti del talent, ha anche fatto una bella chiacchierata con le due protagoniste assolute di Uomini e Donne: Gemma Galgani e Tina Cipollari. Ed è stata soprattutto quest’ultima ...

Verissimo - da Silvia Toffanin l'impensabile : Tina Cipollari e Gemma Galgani? Scontro mai visto prima : La "lunga mano" di Maria De Filippi sulla prossima puntata di Verissimo, il programma campioni di ascolti condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale 5. Il 18 maggio infatti in studio ci saranno i semifinalisti di Amici, Gemma Galgani, Tina Cipollari e naturalmente la stessa De Filipp

Tina Cipollari tira un secchio d’acqua addosso a Gemma (VIDEO) : Gemma Galgani vittima di un terribile scherzo di Tina Cipollari Gemma Galgani, ancora una volta, è stata la protagonista di un terribile scherzo organizzato da Tina Cipollari a Uomini e Donne. La bionda opinionista, poco dopo che i protagonisti del Trono Over avevano smesso di ballare, si è recata dietro le quinte degli studi Elios di Roma per poi tornare poco dopo con un secchio colmo di acqua gelata. Il contenuto del recipiente, come ...

GF16 - Ambra Lombardo risponde a Tina - ma la Cipollari continua a lanciare frecciatine : In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo tv Ambra Lombardo ha deciso di rispondere a Tina Cipollari. La professoressa siciliana ha partecipato al Grande Fratello 16 dove ha conosciuto e sembrerebbe si sia innamorata di Chicco Nalli, ex marito di Tina da cui ha avuto 3 figli. La storia d'amore tra Ambra e Kikò, però, non convince i figli e l'ex moglie dell'uomo. Tina, infatti, nei giorni scorsi ha dichiarato di non credere che possa ...

Uomini e donne - il nuovo colpo di Tina Cipollari : si traveste e Maria De Filippi non la riconosce : Con un travestimento a “Uomini e donne” Tina Cipollari è riuscita ad ingannare anche Maria De Filippi. La storica opinionista del dating show Mediaset non è nuova a questi trucchetti, ma stavolta la conduttrice non è riuscita a riconoscerla. Nelle registrazione della puntata del 13 maggio Maria ha subito notato l’assenza della Cipollari al suo posto usuale, al fianco del collega Gianni Sperti, ma ha comunque dato il via al programma occupandosi ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari si nasconde tra il pubblico e attacca Gemma dietro le quinte : "Ti butto nel cassonetto!" : Tina Cipollari se n'è inventata un'altra delle sue per mettere in atto un nuovo attacco verbale nei riguardi di Gemma Galgani, la Dama che, abitualmente, apre ogni registrazione del Trono Over di Uomini e Donne.Gemma, nel suo consueto sfogo registrato al termine della scorsa puntata, è apparsa molto provata dopo l'addio improvviso di Rocco, soprattutto quando Gianni Sperti l'ha indicata come responsabile della decisione presa ...

Tina Cipollari dopo essere stata accusata di aver manipolato il figlio - sbotta su instagram : Tina Cipollari opinionista di Uomini e Donne sbotta su instagram dopo essere stata accusata dal Web Tina Cipollari non ci sta a passare per quella che ha istigato suo figlio ad attaccare il padre. dopo che in alcune trasmissioni tv qualcuno ha ipotizzato che dietro alle critiche che Francesco, uno dei tre figli che Tina ha avuto dall’ex marito Kikò … Continue reading Tina Cipollari dopo essere stata accusata di aver manipolato il figlio, ...

Tina Cipollari/ 'Kikò Nalli e Ambra Lombardo? Non manipolo i miei figli' : Tina Cipollari, durissimo sfogo su Instagram: 'le critiche al bacio di Kikò Nalli e Ambra Lombardo? Non manipolo i miei figli'.