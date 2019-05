Tetraplegico in stato vegetativo dal 2008 | l' ospedale ha deciso | Staccare la

today

(Di lunedì 20 maggio 2019) Undici anni fa Vincent Lambert rimase coinvolto in un grave incidente. Da allora è incronico, con danni...

stadiogoal : All'ospedale di Reims, è stata avviata la procedura per lo stop delle cure a #VincentLambert Lambert, il tetraplegi… - 1970Germano : RT @ANSA_Salute: Malgrado l'opposizione dei genitori è stata avviata la procedura per lo stop delle cure a #VincentLambert, tetraplegico in… - paoloigna1 : RT @ANSA_Salute: Malgrado l'opposizione dei genitori è stata avviata la procedura per lo stop delle cure a #VincentLambert, tetraplegico in… -