Terremoto Centro Italia | Conte | “Prevenire il rischio spopolamento | bisogna fare di più”

Torna a tremare il Centro Italia : due scosse di Terremoto di magnitudo 3 nelle Marche : Pochi minuti fa, precisamente alle 20:30 di questo sabato 18 maggio 2019, un terremoto di magnitudo 3.0 della scala Richter è stato registrato dalla sala operativa dell'Ingv-Roma poco al largo della costa marchigiana maceratese. Secondo quanto riferiscono le prime stime ufficiali, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro 19 chilometri a nord est rispetto a Civitanova Marche, nota località turistica della costa maceratese, non lontana dal ...

Terremoto Centro Italia - Pirozzi : “Purtroppo il governo del cambiamento non l’ho visto” : Sergio Pirozzi, consigliere Regione Lazio e Presidente Commissione grandi rischi, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulla ricostruzione di Amatrice Pirozzi ha dichiarato: “Quando una squadra sta per retrocedere, un presidente sceglie l’allenatore migliore per quel campionato. Invece in questo ...

Terremoto Catania M 2.7/ INGV - epicentro a Paternò : scossa e paura in Sicilia : Un Terremoto di magnitudo 2.7 sulla scala Richter si è verificato poco fa in provincia di Catania, epicentro individuato a Paternò.

Terremoto Centro Italia : 104 progetti Confindustria Cgil Cisl Uil nelle aree colpite nel 2016 : A tre anni dal sisma del 2016 in Centro Italia, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil tracciano un bilancio dell’iniziativa di solidarietà che hanno promosso, insieme, e che “ha raccolto 6,9 milioni di euro ed ha permesso di finanziare 104 progetti in 63 Comuni del cratere (11 nel Lazio, 16 in Umbria, 61 nelle Marche, 16 in Abruzzo)”. Industriali e sindacati spiegano che tutti i progetti finanziati sono in fase di realizzazione con ...

Scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 - l'epicentro a 12 chilometri da Gorizia : Gorizia - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5:14 al confine tra Italia e Slovenia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...

Terremoto in Sicilia : scossa avvertita dalla popolazione - epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 4 km nord da Gangi (Palermo) alle 10:09:22 ad una profondità di 5 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa avvertita dalla popolazione, epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Violenta scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea : epicentro sulla terraferma : Una Violenta scossa di terremoto magnitudo 7.2 è avvenuta alle 23.30 (ora italiana) di Lunedì 6 Maggio in Papua Nuova Guinea, nell'area orientale dell'Isola. La scossa ha avuto epicentro sulla...

Scossa di Terremoto in Sicilia : epicentro vicino Barcellona Pozzo di Gotto - nel messinese : Una Scossa di terremoto si è verificata nella tarda serata di oggi, esattamente alle ore 23.01, nella Sicilia orientale. Dalle rilevazioni dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...

Terremoto - due scosse in rapida sequenza nel cosentino : epicentro a Santa Sofia d’Epiro : Due scosse di Terremoto a distanza ravvicinata sono state avvertite nel cosentino, in Calabria. epicentro è stato il comune di Santa Sofia d'Epiro, dove i due eventi sismici - rispettivamente di magnitudo 3.1 e 2.5 - sono stati avvertiti da parte della popolazione. Non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa in Romania : epicentro in Transilvania - paura nel giorno della Festa del Lavoro : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 4.1, ha colpito stamattina alle ore 08:00 italiane (le 09:00 locali) la Romania nord/occidentale, non lontano dal confine con l’Ungheria, proprio nel giorno della Festa del Lavoro. L’epicentro della scossa s’è verificato nei pressi della città di Zalau (65.000 abitanti), nella Transilvania, dove la gente è fuggita dalle abitazioni per lo spavento. La scossa s’è verificata in ...

Terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a Collelongo Evento registrato alle 15 : 42 : L'Aquila - Un Terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato in Abruzzo, localizzato dalla sala sismica Ingv con epicentro 3 km a ovest di Collelongo (L'Aquila) alle 15:42, a una profondità di 15 km. Le località entro i 10 km. dall'epicentro sono Villavallelonga, Civita d'Antino, Trasacco, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Ortucchio, Balsorano, Luco dei Marsi (L'Aquila). leggi tutto

