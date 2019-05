Terni: azienda fallisce, i lavoratori la rilevano investendo l’indennità di disoccupazione

Dopo essere stati licenziati hanno investito la loro indennità di disoccupazione per rilevare l'azienda fallita salvando in questo modo sia la produzione che il lavoro: è la storia dei dipendenti della TerniPan di Amelia, in provincia di Terni, in cui 25 dei 15 dipendenti hanno deciso di utilizzare la Naspi per fondare una cooperativa e riprendere a lavorare: “Siamo stati licenziati e abbiamo ricevuto il sussidio che ti assiste per due anni in attesa di lavoro. Noi abbiamo preferito richiederlo tutto subito e abbiamo messo 12mila euro a testa. Così abbiamo salvato il posto di lavoro per tutti noi”, racconta al Fatto Quotidiano Marco Piciucchi, responsabile del reparto manutenzione. La gestiine della TrniPan oggi è in mano ai lavoratori che ogni mattina sfornano 150 quintali di pane fresco per i supermercati di Lazio, la stessa Umbria, Toscana e Marche. I dipendenti fissi sono 68 e altri 80 sono gli addetti ai trasporti.

(Di lunedì 20 maggio 2019) IdellaPan di Amelia hanno deciso di rilevare l'fallitala Naspi. Ora ogni mattina sfornano 150 quintali di pane fresco per i supermercati di Lazio, la stessa Umbria, Toscana e Marche.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...