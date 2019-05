Tensione nel governo | Conte sfida la Lega | «Grave mettere in dubbio mia imparzialità»

Nel Golfo sale la Tensione con l’Iran : L’atteggiamento della Casa Bianca nei confronti di Teheran ricorda quello tenuto alla vigilia della guerra in Iraq, che spalancò le porte dell’inferno. Leggi

Di Maio alla Lega : "Attenzione - troppa Tensione nelle piazze" : Di Maio richiama Salvini ad esercitare il suo ruolo al Viminale. "C'è una tensione sociale palpabile come non si avvertiva da anni. nelle piazze è tornata una divisione tra estremismi che non fa bene a nessuno", dice il leader M5s. "L'unica novità sono le minacce di morte a Salvini", replica la Lega

Di Maio : «Troppa Tensione nelle piazze». Lega : «Minacce di morte a Salvini unica novità» : Tra gli alleati di governo, guerra dei nervi in vista dell'ultimo Cdm prima delle Europee, previsto per lunedì prossimo. «Troppo nervosismo in Italia, troppa tensione nelle...

Il messaggio di Di Maio a Salvini : "Nel Paese troppa Tensione. Basta slogan - lavoriamo" : “Vedo e sento molto nervosismo in Italia”. Luigi Di Maio non lo cita direttamente, ma manda un messaggio a Salvini, chiedendo “a tutte le forze politiche anche all’interno del governo: Basta slogan, Basta polemiche, vogliamo lavorare”. Di Maio nel suo post su Facebook fa riferimento alle contestazioni dell’estrema destra contro Mimmo Lucano alla Sapienza, ma non solo.“Alla Sapienza oggi sono ...

GF 16 - alta Tensione nella Casa tra Daniele e Martina : 'Non voglio fare il babysitter' : Dopo un momento tranquillo nella Casa del Grande Fratello 16 in queste ore è salita di nuovo la tensione. Questa volta i protagonisti sono Martina e Daniele. I due coinquilini mentre erano a pranzo con gli altri concorrenti hanno dato luogo ad una lite piuttosto furibonda. Appena iniziata l'avventura all'interno del reality di Canale 5, l'imprenditore veronese e la ragazza dal 'cuore di latta' avevano dimostrato di avere un certo feeling. Di ...

Piazza Affari recupera nel finale ma resta Tensione su Usa-Cina - spread a 266 : Sul Ftse Mib (-0,07%) Ubi è stata la migliore (+4,8%) dopo conti sopra le attese seguita da Ferrari (+2,6%) e Recordati (+2,3%). Giù Poste (-3,2%). Svetta Francoforte in Europa ...

Tensione alta nel governo sulla sicurezza e su un tweet del ministro Trenta : Altro che caso Siri: M5S e Lega trovano sempre nuovi terreni di scontro, in un’escalation ormai inarrestabile man mano che ci si avvicina alle europee. Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini chiedendo «più sicurezza» dopo il ferimento della bambina a Napoli, il ministro dell’Interno rilancia la castrazione chimica per pedofili e stupratori (50 mila f...

Di Maio ammette Tensione nel governo. Sul caso Siri - Giorgetti traccia la linea : 'Via soltanto se sarà rinviato a giudizio' : Il vicepremier assicura che il governo va avanti ma insiste sulle dimissioni del sottosegretario. Matteo Salvini: 'Alla Lega ci pensa la Lega'

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : dal 2 Maggio maltempo al Nord - in esTensione al resto del Paese nel weekend del 4-5 : Si prospetta un inizio di Maggio di freddo e maltempo sull’Italia, dopo una Festa dei lavoratori che sarà caratterizzata da piogge e temporali al Centro-Sud. Il maltempo più intenso è atteso soprattutto nel weekend, quando interesserà quasi tutto il Paese. Domenica 5 Maggio, infatti, avremo un’intensa fiondata fredda proveniente dalla Penisola Scandinava, con forte maltempo e temperature in picchiata in tutt’Italia e neve anche a quote ...

Frosinone-Napoli - Tensione e aggressioni nel post-partita [DETTAGLI] : Clamoroso quanto accaduto nel post-partita di Frosinone-Napoli, match vinto dagli ospiti per 0-2 con i gol di Mertens e Younes. In campo, al momento del canonico lancio delle maglie verso la curva, Callejon si è visto tornare indietro la sua casacca da parte dei propri tifosi. Mertens ha provato ad andare in soccorso del compagno, ma i tifosi hanno intonato il coro “Meritiamo di più“. Ultras partenopei, dunque, non entusiasti ...

Grande Fratello - il bacio passionale tra Erica e Francesca. Sale la Tensione erotica nella Casa : Dopo aver parlato della loro bisessualità le due concorrenti del Grande Fratello Erica Piamonte e Francesca De Andrè si mostrano sempre più passionali. Era già scattato nei scorsi giorni un bacio tra le due e non c'è voluto molto per avere un bis. Questa volta galeotto è stato il gioco Obbligo e ver

Tira da casa sua per la tripla della vittoria e il pubblico resta a bocca aperta : la Tensione dagli spalti nello slow motion : Mancano una manciata di secondi alla fine della partita tra Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunders, prima serie dei playoff Nba sul 3 a 1. La palla è nelle mani di Damian Lillard, che addormenta il gioco, palleggia e poco prima che suoni la sirena che segna la fine del match Tira da nove metri. nello slow motion, rimbalzato sui social, si nota l’apprensione con cui i tifosi, sugli spalti, seguono il tiro. Lui, Lillard, quando la ...

Atalanta-Fiorentina - Tensione anche nel post gara : 15 poliziotti feriti o contusi : I momenti di tensione prima dela gara. Ansa Dopo gli scontri che hanno preceduto il fischio d'inizio della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina, a Bergamo sono stati registrati momenti ...

Alta Tensione nel governo - sul salva-Roma vince la Lega. L’ira di Conte : È durato circa quattro ore uno dei Consigli dei ministri più tesi della storia giallo-verde. La riunione, alla fine, ha visto il vicepremier Salvini ottenere quanto aveva annunciato prima alle telecamere: lo stralcio di gran parte della norma Salva Roma dal decreto crescita. Ma il M5S annuncia battaglia in sede di conversione di legge del decreto e avverte il leader della Lega che non farà sconti sulla vicenda Siri, il sottosegretario ...