Tennis | Internazionali trionfa Nadal | Djokovic ko in finale

L’Italia del Tennis esce dagli Internazionali di Roma con un pizzico di amaro in bocca : Diciamo la verità, i tennisti italiani con i loro grandi risultati dell’ultimo mese ci avevano abituati bene, pertanto il bilancio finale del loro torneo di casa, quello del Foro italico di Roma, ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca specialmente per quanto riguarda, inutile negarlo, Matteo Berrettini e Marco Cecchinato. Il 23enne Romano, dopo due belle vittorie sul francese Lucas Pouille e soprattutto sul tedesco campione del 2017 e finalista ...

Rafa Nadal ha vinto gli Internazionali di Tennis : Rafael Nadal ha bissato il successo dello scorso anno e per la nona volta è il re di Roma. Lo spagnolo, numero due del mondo e del seeding, ha vinto la finale di questa 76 edizione degli Internazionali d'Italia, battendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic in tre set. "Rafa era troppo forte oggi" ha detto Djokovic durante la premiazione rivolgendosi al pubblico in italiano "la stanchezza dei match precedenti con Del Potro e ...

Tennis - Nadal vince gli Internazionali di Roma. Un’edizione che verrà ricordata per le polemiche contro l’organizzazione : Rafael Nadal ha vinto per la nona volta gli Internazionali D’Italia battendo per 6-0 4-6 6-1 il numero uno del mondo Novak Djokovic al termine del 54esimo incontro in carriera tra i due (bilancio 28 a 26 per il serbo). Per il numero due del ranking si tratta del primo titolo del 2019 e del 81esimo in carriera. Un successo che consente al maiorchino di arrivare con grande fiducia all’appuntamento più importante della sua annata: il ...

Gli internazionali di Roma e la crudele bellezza del Tennis : Quando, alle 20.08 di giovedì, un boato ha attraversato tutto il Foro Italico, e partendo dalla Grand Stand Arena ha raggiunto il Centrale, anche Rafa Nadal si è fermato. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo, stava prendendo a pallate il georgiano Nikoloz Basilashvili, e quando il boato lo ha rag

Internazionali d’Italia : ieri giornata nera per il Tennis italiano : Internazionali d’Italia: ieri giornata nera per il tennis italiano E’ stata molto negativa la giornata di giovedì per l’Italia tennistica. Agli Internazionali d’Italia tutti e quattro i tennisti azzurri rimasti in gara sono stati eliminati. LEGGI ANCHE: Chi è Marco Cecchinato: guadagni del tennista e carriera professionistica Internazionali d’Italia: la strana giornata di ieri La giornata di ieri agli ...

Tennis - Roma : problema alla coscia Roger Federer si ritira dagli Internazionali d’Italia : Un problema muscolare alla gamba mette fuori gioco Roger Federer, che è costretto al forfait. Lo svizzero, che giovedì negli ottavi aveva cancellato due matchpoint al croato Coric, lascia strada libera al greco Stefanos Tsitsipas, nuovo astro nascente del Tennis mondiale, che si qualifica così per le semifinali.Continua a leggere

Nick Kyrgios perde la testa : cacciato dagli Internazionali di Tennis : Il bad boy ci è ricascato: Nick Kyrgios, tennista australiano di origine greca, sbotta agli Internazionali d’Italia a Roma, viene squalificato dall’arbitro e poi pesantemente multato. Durante l’incontro del 16 maggio contro il norvegese Casper Ruud, sul 6-3, 6-7, 2-1 per lo scandinavo, ha avuto un diverbio con il giudice di sedia prendendosi un penalty game per qualche parolaccia di troppo. Poi, persa la ragione, ...

Internazionali d’Italia – Problema al polpaccio per Kvitova : la Tennista ceca si ritira per infortunio - Sakkari ai quarti : Petra Kvitova costretta al ritiro a causa di un Problema al polpaccio: Maria Sakkari accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia Il doppio appuntamento odierno, causato dal maltempo di ieri, è costato caro a diversi tennisti. Due match ravvicinati hanno privato di importanti energie diversi giocatori, ritrovatisi in difficoltà nel corso della giornata. Petra Kvitova, ultima a scendere in campo per nel tabellone femminile, non ...

Internazionali d’Italia – Troppo Tsitsipas per Fognini : il Tennista azzurro si arrende agli ottavi di finale : Stefanos Tsitsipas accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia: il tennista greco elimina Fabio Fognini in due set Niente da fare per Fabio Fognini. Il tennista azzurro, numero 12 del mondo, ha dovuto abbandonare gli Internazionali d’Italia agli ottavi di finale. Dopo la vittoria della mattina contro Albot, Fognini ha cercato il bis contro un avversario di ben altra caratura, il giovane talento greco Stefanos Tsitsipas, numero ...

Tennis - Internazionali di Roma : Kyrgios - follia e squalifica. Fognini agli ottavi : Dopo la pioggia di ieri è tornato il sole sulla Capitale che ha vissuto una giornata all'insegna del Tennis. Tantissime le partite in programma agli Internazionali BNL d'Italia, con molti giocatori costretti ad affrontare due partite per recuperare i match non giocati a causa del meteo. Occhi puntati sugli italiani con Fognini unico a passare il turno, al netto delle sconfitte di Cecchinato, Berrettini e il talentino Sinner. A catalizzare ...

Internazionali d’Italia - il programma del super-giovedì del Foro Italico : doppio turno in vista per molti Tennisti : Internazionali d’Italia, un programma ricchissimo con diversi doppi turni che metteranno alle strette i tennisti Internazionali d’Italia, dopo la giornata odierna caratterizzata dalla pioggia, domani sarà un giovedì di fuoco per gli appassionati di tennis. Al Foro Italico scenderanno in campo tutti i migliori, alcuni con un doppio turno davvero molto duro. Ci saranno Federer, Nadal e Djokovic forse (in caso di vittoria) per due ...

Maltempo : annullata la sessione serale degli Internazionali di Tennis : Dopo la sessione diurna, è stata definitivamente annullata anche la sessione serale degli Internazionali d’Italia dai Supervisor Atp e Wta a causa del Maltempo che ha reso impossibile scendere in campo sulla terra battuta del Foro Italico. Verra’ recuperata domani, giovedi 16 maggio, con inizio alle ore 10.00 e comprendera’ fra l’altro due incontri sul Centrale e due sul Grand Stand. L'articolo Maltempo: annullata la ...

Meteo Roma - il maltempo flagella la Capitale e lo sport : diluvio sul Giro d’Italia - gli Internazionali di Tennis e la finale Atalanta-Lazio : Meteo Roma – Piove e fa freddo su Roma, con appena +9°C in pieno giorno: è una giornata tipicamente invernale, nonostante siamo ormai a metà maggio, ma quest’anno la Primavera non vuole proprio decollare. Sulla Capitale è una giornata di pioggia battente, che si intensificherà ancora nel pomeriggio soprattutto sul litorale dove si verificheranno intensi temporali con grandine e un ulteriore calo delle temperature. Meteo: è un ...

Internazionali d’Italia e prevenzione : sapete quali sono i 5 infortuni più frequenti per i Tennisti? : Esperti di ortopedia hanno analizzato i 5 infortuni più frequenti per i tennisti in un incontro organizzato da IBSA Farmaceutici Italia nella cornice degli Internazionali d’Italia 2019 Schiena, spalla, gomito, caviglia e ginocchio: sono questi cinque i distretti più sensibili per chi pratica tennis, tanto a livello professionistico quanto amatoriale. Il tennis è uno sport completo che mette in campo allenamento fisico e ...