Tebas | «Super Champions? La morte dei tornei nazionali»

Tebas in Italia per compattare il fronte anti-Superlega : Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas , fra i principali oppositori del progetto di riforma delle coppe europee formulato da Eca e Uefa, inizierà dall’ Italia un tour in vari Paesi nell’ottica di formulare una proposta alternativa. Lo riporta l’ANSA, spiegando che Tebas giovedì parteciperà al board dell’European Leagues, l’associazione delle leghe professionistiche europee. Poi, fra […] L'articolo Tebas in ...

Superlega - Tebas insiste : “Verrà cambiato il Dna della Champions - ci sarà un enorme squilibrio” : Non si dà pace il numero uno della Liga Javier Tebas, in merito al progetto della Superlega europea a cui stanno lavorando Uefa ed Eca e di cui ormai si parla da un po’. Ecco ciò che Tebas ribadisce alla stampa spagnola. “La Uefa non può farlo e vogliamo convincere le istituzioni che non si può andare avanti su questa strada, anche la politica deve occuparsi di questo tema. E’ un progetto per il 2024, parlano di riforma ...