Tac con radiazioni dimezzate grazie a 2 giovani ingegnere italiane

Salvini : “Porti chiusi” - ma Giletti lo smentisce in diretta con la notizia dello sbarco della Sea Watch. E lui atTacca i pm : Massimo Giletti, a Non è l’arena, su La7, legge in diretta a Matteo Salvini la notizia dello sbarco dei 47 migranti a bordo della Sea Watch 3. La decisione del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha fatto infuriare il ministro dell’Interno. “Valutiamo il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di chi agevola lo sbarco” ha attaccato il leader della Lega. Video La7 ...

De Laurentiis : “Siamo una seconda Juventus. Dobbiamo sistemare atTacco e terzini per ridurre il gap! Juve sempre aiutata perché padrone d’Italia. Apprezzo i tifosi ma non condivido…” : De Laurentiis, l’intervista post Napoli-Inter Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli calcio, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Sappiamo di avere tanti giocatori bravi, ma non bisogna usare sempre la stessa formula di giudizio. Ancelotti è stato messo continuamente in competizione con la precedente gestione, invece ha ...

Giuseppe Conte - il generale Cornacchione scrive al premier : "Non posso Tacere - così lei ha offeso l'esercito" : Esercito disarmato e in rivolta. Dopo Giorgia Meloni, è il generale degli Alpini in riserva Giorgio Cornacchione a criticare duramente la svolta "pacifista" del premier Giuseppe Conte. L'ex consigliere militare di Mario Monti ed Enrico Letta non ha gradito il discorso di Conte durante la visita alla

Amici - Veronica Peparini replica al gesTaccio di Albanese : 'Ignorante e irriconoscente' : Si sta facendo un gran parlare della diatriba che è nata sui social network tra alcuni protagonisti di Amici: Giorgio Albanese, ex allievo del talent, ha usato Instagram per attaccare il collega Andreas Muller. A prendere le parti del vincitore, è stata anche la fidanzata Veronica Peparini, prima con un post apparso sul suo profilo e poi con un duro commento scritto sotto ad una foto che il ballerino ha condiviso sul suo account dopo le ...

Carlo Nordio : "Matteo Salvini - giustizia a orologeria. Neanche Silvio Berlusconi ha avuto tanti atTacchi" : "È indubbio che nessuno, Neanche il Silvio Berlusconi degli anni 90 ha avuto tanti attacchi in così poco tempo come Matteo Salvini". Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, in una intervista a ItaliaOggi non parla tanto di giustizia a orologeria ma di una politica che "recepisce supinament

Udinese-Spal - spetTacolo bianconero trascinato da un grande Okaka [VIDEO] : spettacolo Udinese nei primi 45 minuti per il match della 37^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Tudor adesso ipoteca sempre di più la vittoria. Il grande mattatore è stato sicuramente Stefano Okaka, autore di una doppietta di testa, due gol molto simili. Ad aprire le marcature era stato il difensore Samir con un altro colpo di testa. L’Udinese in scioltezza, Spal in grande difficoltà. In basso ecco il video dello ...

Giorgia Meloni - l'atTacco brutale contro la ministra Trenta : "L'esercito non è una Ong" : Scoppia la polemica sul tema scelto dal governo per la prossima parata militare del 2 giugno. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha deciso di dedicare la cerimonia alla "inclusione". Una scelta che non è per niente piaciuta a Giorgia Meloni che ha duramente attaccato la ministra: "Corre l'ob

Conte ferma il decreto sicurezza. M5S all’atTacco : Salvini pugile suonato : Alle otto di ieri sera dal Viminale confermano che sono stati risolti tutti i nodi tecnici sul decreto sicurezza bis. «Il testo - si dice - dovrà essere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri». Non «sarà» ma «dovrà». Una terminologia che gronda preoccupazione, perché a Palazzo Chigi si sta alzando una muraglia per boicottare la n...

Gnocchi di patate con pisTacchi e guanciale : Oggi Gnocchi di patate con crema di pistacchi e guanciale nero di Parma. Una delizia per il palato. Un primo piatto molto squisito, ma anche molto facili nella preparazione. Ingredienti * 500 g di Gnocchi * 150 g di guanciale nero di Parma * 1 cucchiaio di pecorino romano * 80 g di pistacchi * Olio di oliva * Sale e pepe Procedimento Mettete a bollire la pentola dove cuocerete gli Gnocchi e un pentolino dove ...

OsTacolò visite figlio-padre - condannata : 20.12 Quando un genitore separato ostacola le visite dell'altro, si lede un diritto del minore ed è previsto un risarcimento per il bambino. Per questo la Cassazione ha condannato una madre a pagare 5 mila euro al figlio per "lesione del diritto del minore alla bigenitorialità", avendone ostacolato la frequentazione con il padre. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Torino.Nel ricorso,la donna diceva di essere ...

Migranti - ok allo sbarco dalla Sea Watch di 7 bimbi con i genitori. Procura apre un'inchiesta - Salvini all'atTacco di Conte : Migranti, è stato autorizzato lo sbarco di 7 bambini con i loro genitori dalla Sea Watch. Autorizzato anche lo sbarco di un uomo malato. Si tratta di sette bambini con i relativi genitori...

Elezioni europee - Castaldo (M5s) : “AtTacchi Salvini su migranti grave errore - chieda scusa a Conte” : Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente uscente del Parlamento europeo e candidato del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Centro, parla delle prossime Elezioni europee e delle divergenze tra i due alleati di governo, augurandosi si tratti solamente di "campagna elettorale". Castaldo si rivolge anche a Matteo Salvini, dopo le sue parole in tema di migranti sul presidente del Consiglio: "Spero abbia modo di ravvedersi e di chiedere scusa a ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - settima tappa : Valerio Conti conserva la maglia rosa - disTacchi invariati tra i big : Valerio Conti ha conservato la maglia rosa al termine della settima tappa del Giro d’Italia 2019. L’alfiere della UAE Emirates indosserà ancora il simbolo del primato che aveva conquistato nella giornata di ieri, la sua squadra ha dovuto lavorare a fondo per tenere sotto controllo la fuga di giornata ed evitare di perdere la leadership in favore di Rojas. La Vasto-L’Aquila, che oggi ha voluto ricordare le vittime del terremoto ...

Salvini atTacca sui migranti : «Nessuno può darmi ordini - nemmeno Conte» : Il ministro dell’interno su Facebook rivendica il suo ruolo di «uomo solo al comando» mentre la Ong Sea Watch si avvicina alle coste italiane