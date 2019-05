Surgelati buoni e salutari se acquistati e conservati nel modo giusto | le 10 regole

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Gourmet Italia, società del Gruppo Dr. Schär, è specializzata nella produzione di piatti prontipresenta il decalogo dei comportamenti virtuosi durante la spesa per chi acquista prodotti. I frozen food che sempre di più rientrano tra gli acquisti degli italiani. Infatti, come riportato dal rapporto annuale stilato dall’Istituto Italiano Alimenti(IIAS), il “grande freddo alimentare” ha registrato un incremento di vendite del 2% rispetto all’anno precedente. A scegliere questa tipologia di prodotti sono ben il 95% delle famiglie italiane. Isembrano finalmente non essere più considerati come la cenerentola del food. A cambiare è soprattutto la considerazione dei consumatori che non vedono più questi prodotti come alternative obbligate ma iniziano a riconoscere il valore aggiunto del frozen. In particolare, i piatti ...