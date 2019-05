Storia di un’ascesa irresistibile | di un talento unico | di droga

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Diego era una ragazzo pieno di fragilità e insicurezze, cresciuto a Villa Fiorito, una baraccopoli senza strade e fogne in provincia di Buenos Aires, Maradona era la superstar del football, abituata a fronteggiare ogni giorno l’ attenzione micidiale di media e opinione pubblica. I due non si parlavano quasi per niente”: questa dichiarazione del preparatore atletico, Signorini, è contenuta nel film selezionato a Cannes, “Diego Maradona”, di Asif Kapadia, il regista di film documentari dedicati a grandi personaggi come Amy Winhouse (Amy). A ben vedere anche questa, come quella, racconta di un’ascesa, di un, di. E di un finale drammatico.I primi venti minuti contengono un montaggio strepitoso (si fa fatica a decidere di leggere i sottotitoli che traducono dallo spagnolo staccando gli occhi dalle ...

