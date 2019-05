Stop agli aggiornamenti Huawei e Honor? Risponde pure la divisione italiana ma è tanto il

Google rompe con Huawei : 'Stop agli aggiornamenti Android per la società cinese' : Google ha deciso di staccare la spina alla società cinese Huawei, sospendendo i servizi come gmail e simili nei dispositivi della casa madre asiatica aventi il sistema operativo Android. Lo ha fatto, seguendo le disposizioni del governo statunitense, che ha inserito in una blacklist la società cinese Huawei per motivi di sicurezza nazionale. Android di Google e altre aziende Usa interrompono i loro servizi verso Huawei Come rivela una fonte di ...

Google obbedisce a Trump : rompe con Huawei - Stop agli aggiornamenti Android : Viene rispettato "l'ordine" dell'amministrazione Usa di inserire Huawei nella lista delle aziende con cui le compagnie americane non possono fare affari.

Il ritorno di Crozza-Tria è uno spasso : ‘Stop agli striscioni che Salvini chiama i pompinar… i pompieri’. E lo porta via la digos : Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, un esilarante Crozza-Tria mostra i suoi personalissimi striscioni anti-Salvini unendosi così alle contestazioni degli attivisti contro il ministro dell’Interno, fino a che non viene prelevato dalla digos… Video Nove L'articolo Il ritorno di Crozza-Tria è uno spasso: ‘Stop agli striscioni che Salvini chiama i pompinar… i pompieri’. E lo porta via ...

"Stop a bicchieri - piatti e posate di plastica" - via dagli scaffali già da Giugno : Unicoop Firenze dice stop al monouso inquinante anticipando in concreto-e prima in Italia- la direzione di marcia indicata...

Il Cagliari pensa all’ambiente : Stop alla plastica alla Sardegna Arena : Cagliari ambiente stop plastica. Il Cagliari Calcio in campo per l’ambiente. Al via la nuova iniziativa a tutela del territorio che verrà lanciata in occasione della gara contro la Lazio: l’obiettivo è eliminare tutti i bicchieri di plastica dallo stadio. Sono circa 4.000 i bicchieri che vengono utilizzati durante ogni partita casalinga. Da sabato verranno […] L'articolo Il Cagliari pensa all’ambiente: stop alla plastica alla ...

Salvini guerra alla cannabis legale e parla di caduta del governo. Giulia Grillo lo Stoppa : “Salvini da informazioni sbagliate” : Una nuova lite dentro il governo, questa volta il tema è la cannabis legale. Il ministro Salvini pronto a chiudere i negozi che la vendono il ministro Giulia Grillo (M5s) lo stoppa accusandolo di dare informazioni errate Archiviato – per ora – il caso Siri, nel governo scoppia una nuova lite, stavolta sulle droghe leggere. … Continue reading Salvini guerra alla cannabis legale e parla di caduta del governo. Giulia Grillo lo ...

Torino - maestra arrestata per maltrattamenti. Era in servizio alla Senigaglia di corso SebaStopoli : Una maestra della Leone Senigaglia di corso Sebastopoli 258 a Torino, Laura Prunotto, è stata messa agli arresti domiciliari per maltrattamenti sui bambini. A eseguire il provvedimento è stata la polizia municipale. La donna, di 45 anni, secondo le indagini intimava ai piccoli alunni di non riferire nulla a casa prospettando «gravi conseguenze»....

Liguria - trionfo della Lega : Stop contributi agli alberghi che ospitano migranti : In Liguria il consiglio regionale ha da poco approvato una proposta della Lega in merito all'eliminazione dei contributi agli alberghi che ospitano i migranti. La nuova norma si andrà a integrare al provvedimento numero 15 del 2008 in merito agli incentivi alle imprese del settore turistico per la riqualifica e sviluppo dell'offerta turistica. Liguria, nuova legge esclude dagli incentivi le strutture che hanno ospitato migranti Il documento è ...

Maratona vietata agli africani diventa un caso. Giorgetti : «Stop agli scafisti dello sport» ma per Di Maio «è una follia» : La decisione degli organizzatori. «Basta allo sfruttamento di questi atleti». Il Pd: «È epurazione». Giorgetti: «Scelta sbagliata, ma attenzione agli scafisti dello sport»