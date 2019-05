Sticchi Damiani | «La Serie A con 20 squadre fa sognare la provincia»

Lecce - il presidente Sticchi Damiani chiude a De Rossi : “In quel ruolo abbiamo già Tachtsidis” : Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, chiude la porta ad un possibile accordo con Daniele De Rossi per la pRossima stagione di Serie A, ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1: “De Rossi al Lecce? Ancora non abbiamo fatto una riunione tecnica, è un giocatore strepitoso, fantastico, e sarebbe un lusso. Ma proprio in quel ruolo abbiamo Tachtsidis, che ai tempi di Zeman contendeva nella Roma il posto a De ...

Lecce - il presidente Sticchi Damiani : “L’ Atalanta il modello. Investiremo 10 milioni sullo stadio. Ora relax in barca - appena Tachtsidis me la restituisce” : Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a “La Gazzetta dello Sport“, dopo la promozione in Serie A. In particolare il patron dei pugliesi ha ripercorso le emozioni della partita contro lo Spezia: “Non ho resistito alla commozione, quando io e mia moglie Marina siamo sbucati dal tunnel sul prato del Via del Mare, per la premiazione davanti a 30.000 tifosi. Io, da sempre, sono uno di loro: nella mia ...

F1 - Angelo Sticchi Damiani sul rinnovo del GP d’Italia : “La firma ci sarà a luglio. Un accordo vantaggioso dal punto di vista economico” : La notizia è di una settimana fa: il GP d’Italia di Formula Uno non sparirà dal calendario della massima categoria dell’automobilismo. Come è noto, l’Automobil Club d’Italia e Liberty Media, la società organizzatrice del Mondiale di F1, hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto: Monza continuerà a essere al centro del campionato iridato della massima categoria automobilistica almeno fino al 2024. Il ...

GP Italia - Sticchi Damiani : obiettivo firma entro luglio : È stato difficilissimo, avendo di fronte un interlocutore che era determinato e continuava a dire, 'Io ho una lista d'attesa in tutto il mondo, Paesi che vogliono entrare, Monza è importante ma anche ...

F1 - Sticchi Damiani - ACI - : «La firma per Monza entro luglio» : È quanto ha dichiarato questa mattina a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, dal Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, in merito all'intesa economica trovata con ...

F1 - Sticchi Damiani - ACI - : «Per Monza si chiude entro l'estate» : È quanto ha dichiarato questa mattina a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, dal Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, in merito all'intesa economica trovata con ...

Formula 1 - il Gp di Monza è salvo : Sticchi Damiani annuncia l’accordo sino al 2024 : Il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha confermato l’accordo per il prolungamento del contratto per il Gp di Monza “Il Gp di Monza salvo fino al 2024? E’ stato molto difficile e duro, partivamo da un contratto molto pesante che avevamo dovuto firmare nel 2016 con Ecclestone che stava per lasciare la F1 e voleva aumentare il valore del suo business. Siamo capitati in un momento ...

Formula 1 - Angelo Sticchi Damiani conferma : “rinnovo Gp di Monza? In tempi bravi la firma del contratto” : Il presidente dell’Aci ha parlato dell’accordo raggiunto con Liberty Media per mantenere il Gp di Monza nel calendario di F1 fino al 2024 “Proseguiamo la negoziazione con F1 per giungere, in tempi brevi, alla firma del contratto“. Lo scrive su twitter il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, in riferimento all‘intesa di massima raggiunta con Liberty Media sugli aspetti economici del contratto di ...

Sticchi Damiani : “Negoziati difficili per Monza. La Ferrari? Vincerà il Titolo” : Il presidente ACI e boss del GP d’Italia Angelo Sticchi Damiani dice di essere in negoziati difficili e complessi con Liberty Media per il futuro del GP d’Italia. La gara è in dubbio dopo il 2019 per motivi finanziari e in settimana la Lega ha presentato in Parlamento una richiesta di 10 milioni di euro […] L'articolo Sticchi Damiani: “Negoziati difficili per Monza. La Ferrari? Vincerà il Titolo” sembra essere il ...

Formula 1 - Sticchi Damiani non ha dubbi : “Leclerc e Vettel regaleranno il titolo mondiale alla Ferrari” : Il presidente dell’ACI ha esaltato la prova di Leclerc in Bahrain, sottolineando come il monegasco e Vettel riusciranno a portare il titolo iridato a Maranello Non solo la questione Monza, Angelo Sticchi Damiani si è soffermato anche sulla Ferrari durante la sua presenza all’evento Expo Move andato in scena nella giornata di ieri. photo4/Lapresse Ai microfoni di Italpress, il presidente dell’ACI ha esaltato Charles ...

Formula 1 – Sticchi Damiani lancia l’appello al governo : “l’autodromo di Monza rischia di scomparire - servono 60 milioni” : Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, ha fatto un appello al governo italiano per destinare i 60 milioni utili all’ammodernamento dell’Autodromo di Monza prima che questo venga escluso dal calendario di F1 Da diversi mesi a questa parte, ACI sta trattando con Liberty Media per rinnovare il contratto che permetta al Gran Premio d’Italia di ‘proteggere’ il proprio posto nel calendario di F1. Fin qui però, ogni ...