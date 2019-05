Stato-mafia | contro Mannino verbali boss pentito della “Cupola 2 0”

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'Perché non è Stato fatto confronto Scarantino-Andriotta?' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Se fossero state applicate in maniera corretta le norme del codice di rito, tutto questo non sarebbe successo. Se fossero stati fatti i confronti tra Scarantino e gli altri falsi pentiti Candura e Andriotta tutto questo non sarebbe successo. Se si fosse verbaliz

Morra : ci vorrà un po' ma restituiremo territori mafia a Stato : Roma – "Ci vorra' tempo, ma procedendo cosi' restituiremo allo Stato tanti territori prima lasciati alle mafie. Criminalita' a Ostia, clan in lotta alle porte di Roma: 6 arresti e tanta droga in meno sul litorale…". Lo scrive su twitter il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra.

Caso Pantani – Il Dossier presentato all’Antimafia è da brividi : “fu ucciso ed il corpo spoStato” : Ciclismo: il Dossier presentato alla Commissione Parlamentare antimafia è agghiacciante. Il documento di 56 pagine consegnato a deputati e senatori “Marco Pantani fu ucciso e il corpo spostato“. E’ quanto hanno sostenuto meno di un mese fa i consulenti della famiglia del ‘Pirata’, tra cui il generale Umberto Rapetto, davanti alla Commissione parlamentare antimafia e in una memoria di 56 pagine consegnata a ...

Salvini : Stato vince su mafia - camorra e ndrangheta : Plati’ – “Stanotte 215 milioni di euro sono stati sequestrati alla ndrangheta in Calabria, stamattina la consegna di un bene confiscato alla ndrangheta che diventa un oratorio, oggi pomeriggio altri 40 immobili, case, negozi e appartamenti confiscati alla ndrangheta che verranno assegnati ai sindaci alle comunita’ locali, a dimostrazione del fatto che lo Stato vince contro la mafia, la camorra e la ndrangheta”. ...

PEPPINO IMPAStato - UCCISO DALLA MAFIA 41 ANNI FA/ La battaglia per verità e giustizia : PEPPINO IMPASTATO UCCISO DALLA MAFIA 41 ANNI fa, video. Chi era il militante di sinistra, la battaglia della famiglia per verità e giustizia.

Mafia : Orlando - ImpaStato e Mattarella esempi di rottura : ... che sembrano così lontani eppure sono così vicini - ha aggiunto - Sono i due esempi più forti, prima della stagione delle stragi, di rottura con la cultura e politica mafiosa della nostra Regione. ...

Peppino ImpaStato - l'eroe anti-mafia. Il ricordo e l'eredità : "Spegnetela questa radio, voltatevi pure dall'altra parte, tanto si sa come vanno a finire queste cose, si sa che niente può cambiare. Non andate al suo funerale, lasciamolo solo. E diciamolo, una ...

Mafia : Orlando - ImpaStato e Mattarella esempi di rottura : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Essere a Cinisi per ricordare Peppino Impastato è un atto doveroso. Un doveroso momento di memoria attiva ancora più importante oggi per ribadire l'impegno a difesa della Costituzione e dei suoi valori fondamentali nati dalla lotta antifascista". Lo ha detto il sindaco

In memoria di Peppino ImpaStato - ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 : Magari anche tante cose da dire sulla mafia, su cosa è diventata la mafia e su cosa è diventata la politica. mafia è una parola che ancora scatena un impercettibile fremito nel cuore di ogni ...

Salvini : combattere droga per combattere mafia - Stato spacciatore non esiste : Pesaro – “Lotta alla droga e’ lotta alla mafia. Lo dico agli amici del M5s che spero ritirino la proposta di legge che prevede lo Stato spacciatore di droga”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Pesaro per un’iniziativa elettorale. Il capo del Viminale ha poi commentato l’operazione contro il clan dei Casamonica di oggi. “Un’operazione bellissima- conclude Salvini-. Anche ...

Peppino ImpaStato - chi era l'attivista di Cinisi ucciso dalla mafia - Sky TG24 - : Originario di Cinisi, era il fondatore di Radio Aut, emittente libera e autofinanziata che denunciava e sbeffeggiava Cosa Nostra. Fu ucciso il 9 maggio 1978, a pochi giorni dalle elezioni nelle quali ...

“La mafia è una montagna di merda” : così Peppino ImpaStato iniziò la battaglia che lo portò alla morte : Giuseppe Impastato, conosciuto come Peppino, era nato a Cinisi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio 1948. E’ stato giornalista, attivista e poeta. Le sue denunce contro le attività di cosa nostra furono così forti e intense, da portare al suo assassinio, il 9 maggio 1978. Cresciuto in una famiglia mafiosa, il padre Luigi, infatti, era stato inviato al confino durante il periodo fascista, lo zio e altri parenti erano mafiosi ed il cognato del ...

Stato-mafia - chiesti 9 anni per l’ex ministro DC Mannino : Non c’è pace per Calogero Mannino. Per l’ex ministro democristiano, oggi ottantenne, i pm hanno chiesto la condanna a nove anni di carcere nell’ambito del processo d'appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. In primo grado Mannino era stato assolto ("il fatto non sussiste") ma i magistrati di Palermo lo hanno chiamato nuovamente alla sbarra per l’accusa di minaccia a Corpo politico dello Stato. ...

Stato-mafia - chiesti 9 anni in appello per Mannino. L’ex ministro : “Fake news contro me” : La condanna a 9 anni e' stata chiesta per Calogero Mannino nel processo d'appello Stato-mafia. "In riforma alla sentenza di primo grado si chiede la conferma penale dell'imputato e la condanna a 9 anni di reclusione, cosi' come chiesto dal pubblico ministero in primo grado": cosi' il pg Giuseppe Fici, al termine della requisitoria, ha formulato la richiesta di pena per l'ex ministro Dc, accusato di minaccia a corpo politico dello Stato. Il ...