Starbucks ha un rivale cinese | Luckin Coffee E si è quotato a Wall Street

(Di lunedì 20 maggio 2019) La quotazione di: da sinistra, Reinout Schakel, direttore finanziario, Charles Zhengyao Lu, presidente e fondatore, e Jenny Qian Zhiya, direttore operativo. (foto: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images) Dopo i deludenti debutti di unicorni tecnologici come Uber e Lyft, alo scorso venerdì 17 maggio c’è stato anche qualcuno che ha brindato con un caffè. La società, principaleasiatica della catena, si è quotata sul listino di New York, e a ha visto crescere il valore delle sue azioni del 52,7% durante le contrattazioni. Dopo aver aperto al prezzo di 25 dollari ad azione, ben oltre i 17 della sua offerta iniziale, la compagnia ha chiuso la prima giornata con un guadagno del 15-20%. Si tratta della più grande offerta pubblica di acquisto di una societàper il 2019. La società, nata a ...

