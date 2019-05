Stacco-cedola per 20 blue chips Fca e Intesa regine dei dividendi

affaritaliani

(Di lunedì 20 maggio 2019) Oggi è il "dividend day" di Piazza Affari: complessivament sono una sessantina i titoli che staccano la, di cui una ventina tra lechip. L'effetto equivale ad una variazione del 2,5% dell'indice Ftse Mib. La più generosa coi suoi azionisti è Fiat Chrysler Automobiles, che retrocede un paio di miliardi di euro (con un rendimento del 10,77%) grazie alla cessione di Magneti Marelli al gruppo giapponese Calsonic Kensei). Alle sue spalle brillano Azimut (1,2 euro per azione, rendimento del 7,63%) e UnipolSai (14,5 centesimi, 5,89%). La compagnia bolognese si toglie la soddisfazione di superare la rivale Generali (90 centesimi, 5,29%) ed Eni (che oggi stacca altri 41 centesimi per azione, dopo averne già staccati 45, per un rendimento complessivo attorno al 5,8%). Segui su affaritaliani.it

