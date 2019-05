Sportitalia riporta di Sarri sempre più vicino alla Juventus

ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2019) “, passi avanti per l’arrivo di Maurizio” Si legge sui social la redazione di, sul futuro del tecnico toscano che sembrapiù lontano da Londra. Secondo indiscrezioni la Juve sarebbepiù propensa a prenderecome successore di Massimiliano Allegri. Nonostante quanto scritto dal Corriere della Sera, su una possibile richiesta di Cristiano Ronaldo per Ancelotti e dai sospetti che l’amicizia con Paratici possa favorire Simone Inzaghi, le voci disulla panchina della Juve si fanno di ora in ora più insistenti L'articolodipiùilNapolista.

