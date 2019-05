Sport in tv oggi lunedì 20 maggio | orari e palinsesto completo Come vedere gli eventi

oasport

(Di lunedì 20 maggio 2019) Una nuova settimana diivi ha inizio e dopo la scorpacciata del weekend si riprende per una nuova avventura. Un20all’insegna del tennis con le qualificazioni del Roland Garros che prendono il via, mentre il basket va in scena con gara-2 dei quarti di finale dei playoff Scudetto. Va in archivio la penultima giornata del campionato di calcio di Serie A con il match tra Lazio e Bologna e l’Italia scenderà sul ghiaccio per il match dei Mondiali contro l’Austria. Di seguito il calendario, con glie ildegliivi in programma20: 10.00 Tennis, Qualificazioni Roland Garros 2019: primo turno – EuroPlayer 10.00 WTA Strasburgo: primo turno 11.00 WTA Norimberga: primo turno 12.00 Tennis, ATP Ginevra (primo turno): Dellien vs Seppi 12.30 Tennis, ATP Lione (primo turno): Sinner vs ...

