SpazioCinema all’ASI | ‘Gagarin Primo nello Spazio’ – 31 maggio 2019

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) A breve il prossimo appuntamento cinematografico in Agenzia Spaziale Italiana con i “primi uomini” dello spazio. Il 31alle 21 sarà la volta di “Gagarin –Spazio” che racconta la storia del cosmonauta sovietico Jurij Gagarin, iluomo ad andarespazio nell’aprile 1961 a bordo della navicella Vostok-1. Il film racconta la vita del cosmonauta a partire dai momenti salienti del suo percorso, dall’infanzia in campagna al rapporto coi genitori, dall’incontro con la moglie, alla gioia della paternità. Ovviamente il film ripercorre anche i preparativi e le esercitazioni per la missione, il rapporto con i colleghi durante i test attitudinali, quello con i vertici dell’aviazione sovietica o con le persone comuni. Una pellicola che descrive un eroe dell’U durante il momento della supremazia nella corsa allo spazio. L'articolo...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.