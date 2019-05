Spagna | addio Adidas | la Rfef cerca uno sponsor tecnico

Andavano a un addio al celibato in Spagna! Schianto in A8 - morti due ragazzi di Trento : Sono due ragazzi trentini le vittime del tragico incidente stradale avvenuto all’alba di mercoledì sull'autostrada A8. Si chiamavano Maykoll Calcinardi e Andrea Selis e avevano rispettivamente ventinove e ventuno anni. I due amici insieme ad altri due ragazzi erano diretti all’aeroporto di Milano Malpensa perché dovevano prendere un volo per la Spagna dove li attendeva un addio al celibato. --Secondo quanto emerso dai rilievi della Polizia ...

F1 - GP Spagna 2019 : Ferrari - è quasi l’ultima spiaggia. Arginare lo strapotere Mercedes per non dare addio al Mondiale : La Ferrari si trova di fronte ad un bivio di un certo spessore. Deve fermare il dominio assoluto della Mercedes in questo avvio di Mondiale 2019 di Formula Uno, e lo deve fare forse sulla pista preferita dalle Frecce d’argento: il Montmelò. Sulla pista di Barcellona, infatti, le monoposto di Brackley hanno vinto quattro delle ultime cinque edizioni, non arrivando al pokerissimo solamente per colpa del clamoroso incidente al via tra Nico ...