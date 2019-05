Sondaggi elettorali Germania | Europee | Cdu prima al 29% | AFD al 13%

Usa - Biden vola nei Sondaggi elettorali : 16.29 Nel giorno di avvio della sua campagna elettorale, a Filadelfia, Joe Biden continua a volare nei sondaggi sulla corsa alla Casa Bianca. Secondo la media calcolata dal sito Realclearpolitics, l'ex vicepresidente domina nelle primarie dei democratici: è dato al 39,1% contro il 16,4% attribuito al suo diretto inseguitore, Bernie Sanders. Biden potrebbe essere un avversario molto serio per Trump: secondo un sondaggio di Fox News Biden ...

Sondaggi elettorali Regno Unito : Europee - Brexit Party al 35% : Sondaggi elettorali Regno Unito: Europee, Brexit Party al 35% A pochi giorni dalle elezioni Europee, il Brexit Party consolida il suo primato nel Regno Unito. Secondo l’ultima rilevazione elaborata da YouGov, il partito di Nigel Farage raccoglie il 35% dei consensi. Più del doppio dei laburisti dati al 15% e addirittura quasi il quadruplo in più dei conservatori sprofondati al 9%. Un vero e proprio scossone politico che può avere ...

Sondaggi elettorali Francia : Europee - sorpasso Le Pen ai danni di Macron : Sondaggi elettorali Francia: Europee, sorpasso Le Pen ai danni di Macron Le elezioni Europee in Francia per Macron stanno sempre di più assomigliando a quello che è stato il referendum costituzionale per Renzi in Italia. Un voto sulla persona e sul suo operato con le tematiche Europee sullo sfondo. E il risultato finale potrebbe non essere tanto dissimile da quello a cui è andato incontro l’ex premier ed ex segretario Pd. Sondaggi ...

Sondaggi elettorali : Farage spaventa Tory e Labour : Sondaggi elettorali: Farage spaventa Tory e Labour Le prossime elezioni europee potrebbero trasformarsi in un incubo per i Conservatori e i Laburisti del Regno Unito. Secondo un Sondaggio Opinium pubblicato il 12 maggio su l’Observer, il domenicale del Guardian, il Brexit Party, con il 34% dei consensi, è la prima forza politica del Paese in vista dell’appuntamento elettorale del 23 maggio. Quel che però fa più clamore è che ...

Sondaggi elettorali Tecné : molti elettori ancora indecisi - forte l’astensionismo : Sondaggi elettorali Tecné: molti elettori ancora indecisi, forte l’astensionismo Anche Tecné si è affrettata a pubblicare le sue intenzioni di voto quando mancano ormai poche ore al blackout dei Sondaggi in vista delle prossime europee. Sondaggi elettorali Tecné: Lega primo partito, 5 stelle sopra il Pd L’ultimo Sondaggio vede la Lega al primo posto tra i partiti. Secondo i dati rilevati da Tecné, il partito di Salvini raggiungerà un ...

?Sondaggi elettorali Euromedia - un elettore su tre non ha deciso chi votare : Sondaggi elettorali Euromedia, un elettore su tre non ha deciso chi votare L’ultima rilevazione a cura di Euromedia Research prima del voto per le elezioni europee del 26 maggio offrono un dato sorprendente. Quasi un elettore su tre non sa chi votare o è da collocare tra coloro che si asterranno dalle urne. Sondaggi elettorali Euromedia, Lega poco sotto il 30% La domanda principale del sondaggio commissionato dalla trasmissione ...

Sondaggi elettorali Noto : Lega prima con il 32% - Pd e M5S al 21% : Sondaggi elettorali Noto: Lega prima con il 32%, Pd e M5S al 21% Nove milioni di persone. Tanti sono gli indecisi che vogliono andare a votare alle elezioni europee del 26 maggio. Ma non sanno ancora chi. Ed è a queste persone che nelle ultime due settimane i partiti si rivolgeranno per conquistare qualche punto percentuale in più. In media, gli indecisi scelgono chi votare negli ultimi due o tre giorni. Ma tant’è. Ad oggi, secondo ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : inversione di tendenza nella maggioranza : Sondaggi elettorali Bidimedia: inversione di tendenza nella maggioranza In vista del periodo di blackout elettorale, in vista delle elezioni Europee, anche Bidimedia pubblica la sua ultima rilevazione delle intenzioni di voto. Confermata l’inversione di tendenza tra le forze di maggioranza registrata dall’istituto già il mese scorso. Sondaggi elettorali Bidimedia: cala la Lega su il Movimento 5 Stelle Secondo Bidimedia, sulla scorta ...

Sondaggi elettorali Cise : la Lega meglio alle Politiche che alle Europee : Sondaggi elettorali Cise: la Lega meglio alle Politiche che alle Europee Prima del blackout elettorale relativo ai Sondaggi, arrivano anche le intenzioni di voto rilevate dal Cise (Centro italiano studi elettorali). Interessante notare il variare del risultato della Lega in base alle elezioni di riferimento: in pratica, è l’ipotesi del Cise, se si votasse per le Politiche prenderebbe più voti di quanti potrebbe raccoglierne il prossimo 26 ...

Sondaggi elettorali Tp-La7 europee 2019 : “Tutto dipenderà dall’affluenza” : Sondaggi elettorali Tp-La7 europee 2019: “Tutto dipenderà dall’affluenza” Il fondatore di Termometro Politico Gianluca Borrelli è stato ospite da Andrea Pancani nella puntata di Coffee Break del 10 maggio 2019 su La7. In poco più di 1 ora, si sono trattati diversi temi, tra cui anche i Sondaggi politici in vista delle elezioni europee, prima del blackout sulle rilevazioni (in Italia si voterà domenica 26 maggio, clicca qui per tutti gli ...

Sondaggi elettorali Demos : solo un elettore su tre ha già deciso come votare : Sondaggi elettorali Demos: solo un elettore su tre ha già deciso come votare Prevale l’incertezza secondo l’ultima rilevazione di Demos per Repubblica; secondo l’istituto di Ilvo Diamanti, infatti, solo un elettore su tre ha già deciso come votare quando ormai mancano due settimane alle Europee. Nello specifico, il 34% degli italiani ha già deciso per chi esprimerà la propria preferenza, tuttavia, al 36% di elettori che non ha ancora deciso ...

Sondaggi elettorali Winpoll : italiani sicuri - quest’anno non si voterà per le Politiche : Sondaggi elettorali Winpoll: italiani sicuri, quest’anno non si voterà per le Politiche La Lega si conferma il primo partito con il 33,8% dei consensi secondo l’ultimo Sondaggio Winpoll per Il Sole 24 Ore. Il Carroccio stacca nettamente Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Se si votasse oggi, i pentastellati raccoglierebbero il 22,7% dei voti. Non abbastanza per allontanare definitivamente lo spauracchio dem. Il Pd è ...

Sondaggi elettorali Ipsos : crollo Lega - meno 6 punti in un mese : Sondaggi elettorali Ipsos: crollo Lega, meno 6 punti in un mese Dal 36,9% al 30,9%. In meno di un mese la Lega ha perso sei punti di consenso secondo l’ultimo Sondaggio Ipsos per Il Corriere della Sera pubblicato oggi. Un crollo verticale figlio di una campagna elettorale che nelle ultime settimane si è inasprita ed è sfociata in un continuo botta e risposta tra le due forze che sostengono il governo Conte. A pagare il prezzo più ...

Sondaggi elettorali SWG - è testa a testa tra PD e Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali SWG, è testa a testa tra PD e Movimento 5 Stelle In occasione dello stop ai Sondaggi per legge SWG è uscita con una nuova rilevazione pochi giorni dopo l’ultima tradizionale del lunedì sera al Tg La7 di Mentana. Si tratta di un Sondaggio finale che calcola anche il numero dei seggi che spetterebbero alle forze che potrebbero superare il 4%. La Lega è al primo posto con il 30,5%, in ulteriore calo rispetto a ...