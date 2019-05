Solitudine | nell’era dei social Telefono Amico raccoglie migliaia di telefonate di aiuto

vanityfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Comunichiamo incessantemente, saltando da una piattaforma all’altra, senza soluzione di continuità. Intrecciamo rapporti che passano da WhatsApp ai messaggi diretti nei diversinetwork, testimoniamo le nostre giornate nelle Storie che spariscono dopo 24 ore, chiediamo consigli a contatti che ci hanno obbligato a chiamare «amici». Eppure continuiamo a sentirci irrimediabilmente soli. Lo spiega un rapporto diItalia, diffuso in vista del prossimo congresso dell’International Federation of Telephone Emergency Services battezzato «Uscire dalla-Costruire relazioni» in calendario a Udine dal 3 al 7 luglio. «Oggi esistono infiniti modi per comunicare ma molte persone continuano a sentirsi sole» spiega la presidente diMonica Petra in vista anche di un altro evento, la tavola rotonda «Oltre le solitudini, un progetto di futuro» in programma a ...