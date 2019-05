Slipknot | il batterista annuncia la morte della figlia | “Ho il cuore a pezzi”

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Alessandro Zoppo Gabrielle Crahan,del musicista, è scomparsa a soli 22 anni: “Non fate ipotesi sulla causasua”, ha scritto sui social la sorella Shawn Crahan, ildegli, hato sui social ladi Gabrielle, la22enne. Il “clown”band new-metal statunitense ha usato il suo account Instagram per condividere il dolore con gli amici e i parenti. “È con ilspezzato – scrive Crahan – e dal luogo del dolore più profondo che devo informare tutti voi che la miapiù piccola, Gabrielle, è morta ieri, sabato 18 maggio 2019. Aveva 22 anni. I funerali saranno imminenti. Io e la mia famiglia chiediamo che venga rispettata la nostra privacy in futuro”. Visualizza questo post su Instagram It is with a broken heart, and from a place of the deepest pain, that I have to inform all of you that my youngest daughter, ...

