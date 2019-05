Sky | legali del Napoli al lavoro per blindare Ancelotti

ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2019) Sky conferma le parole pronunciate ieri nel postpartita di-Inter da Carlo«Ho una clausula al 30 maggio e spero che ilme la eserciti. Sono legato alancora per due anni e sono felice di esserlo» E dopo le indiscrezioni del Corriere della Sera di oggi che prospettavaalla Juve su espressa richiesta di Cristiano Ronaldo e Gasperini al, l’emittente riporta la notizia che idelsarebbero già alper esercitare la clausola di rinnovo per i prossimi due anni per Carlo. L'articolo Sky:delalperilsta.

