Skoda Superb - Il teaser della versione Scout

Skoda Superb 2019 : l’ammiraglia eredita tecnologia dalla cugina Audi e si mostra in nuovi succulenti dettagli [VIDEO] : La prossima generazione di Skoda Superb sarà il primo modello della casa a sfoggiare gli innovativi fari full LED Matrix Avevamo già parlato dell’imminente debutto della nuova generazione di Skoda Superb. Oggi scopriamo che l’aggiornamento dell’ammiraglia Skoda Superb offrirà ancora più sicurezza e comfort grazie ai nuovi gruppi ottici full LED Matrix, ai fendinebbia LED ridisegnati e ai fari posteriori con indicatori di ...

Skoda Superb - Sull'ammiraglia debuttano i fari Matrix Led : La Skoda ha diffuso ulteriori anticipazioni sulla nuova generazione della Superb, che sarà svelata entro la fine del mese. Dopo i bozzetti della carrozzeria è stato infatti pubblicato un approfondimento sui gruppi ottici, che per la prima volta in casa Skoda utilizzeranno la tecnologia Matrix Led.Sei elementi orizzontali. Il design dei fari è una evoluzione degli stilemi attuali, ma i componenti interni sono stati totalmente rivoluzionati per ...

Škoda - svelato il primo bozzetto della rinnovata Superb : Il debutto del nuovo modello è previsto e fine maggio in occasione del Campionato Mondiale di Hockey su ghiaccio, di cui...

Skoda Superb 2019 - svelata un’anteprima della nuova generazione : in arrivo a maggio : Skoda svela il primo bozzetto della rinnovata ammiraglia Superb. La gamma del modello sarà svelata a fine maggio in occasione del Campionato del Mondo di Hockey IIHF su ghiaccio che si svolgerà a Bratislava La rinnovata ammiraglia Skoda Superb sfoggerà un frontale rivisto in cui spicca la nuova forma di gruppi ottici e fendinebbia insieme alla rinnovata calandra. Il posteriore metterà in evidenza il lettering Skoda al posto del ...