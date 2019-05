Sisma Emilia-Romagna | 7 anni fa la prima scossa | “Il primo pensiero alle vittime | ai

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Settefa, il 20 maggio 2012,4.03, l’tremò lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità regionale e nel Paese. Era ladi un terremoto che vide un bilancio finale pesantissimo in termini di perdite umane: morirono 28 persone, cui si aggiunse un volontario deceduto nella fase della ricostruzione. I feriti furono oltre 300. La Regione, ricordando le, sottolinea come “a loro, eloro famiglie, continua ad andare ildell’e di tutti noi. È anche per questo che ogni giorno proseguiamo a mettere tutto il nostro impegno per completare la ricostruzione. E lo faremo fino all’ultima pietra, insiemecomunità locali. Resta tanto da fare, ma siamo allo sforzo finale. Perché la nostra forza, dai primi giorni dell’emergenza a oggi, sono stati il coraggio e la volontà di questa terra e delle persone che qui ...

