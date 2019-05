Sicurezza bis | è l' ora del Cdm | Sul tavolo anche il decreto famiglia | ma pesano le

Decreto Sicurezza bis - Cdm al via : spunta il Fondo per i rimpatri dei migranti e la confisca delle navi : Dalle multe alle Ong alle norme contro la violenza negli stadi, dalla confisca delle navi che soccorrono i migranti all'inasprimento delle pene per chi va ad una manifestazione con caschi,...

Governo - ricominciato cdm sui Dl Sicurezza bis e Famiglia. Ok alle nomine : Zafarana a Gdf e Mazzotta a Ragioneria : È ricominciato alle 21, dopo il ritorno del premier Giuseppe Conte da Norcia, l’atteso consiglio dei ministri “in due fasi” chiamato ad avviare l’esame – sembra escluso che possa vararli in via definitiva – del decreto ‘sicurezza bis‘ e di quello con le misure per la Famiglia. Dopo nemmeno venti minuti è arrivato l’annuncio che il cdm ha ufficializzato gli attesi rinnovi ai vertici della ...

La fuffa del decreto Sicurezza bis : Che cosa dovrebbe fare davvero per governare l'immigrazione il ministro dell'Interno di una grande nazione? La questione è difficile per tutti: chiedere ad Angela Merkel, che sulla gestione degli immigrati ha sacrificato parte del consenso politico. O al Regno Unito invischiato nella Brexit.

I Dl Sicurezza bis e Famiglia al Colle : 19.35 I decreti Sicurezza bis e sulla Famiglia, attesi in serata sul tavolo del Consiglio de ministri, sono stati inviati per conoscenza al Quirinale. E' quanto si apprende da fonti di governo. I due decreti figurano all'ordine del giorno della riunione odierna del CdM. Il CdM odierno si tiene in due round. Una prima riunione nel primo pomeriggio e poi quella della sera. Il clima è a altissima tensione per il botta e risposta continuo tra il ...

Decreto Sicurezza bis - confisca delle navi e sanzioni : ecco il nuovo piano anti Ong di Matteo Salvini : confisca della nave in caso di sbarchi di migranti ripetuti con la stessa nave o se il numero degli stranieri sbarcati è superiore a 100 e multe fino a 50mila euro. È quanto prevede l'ultima bozza del Decreto sicurezza bis. Insomma, dopo lo schiaffo ricevuto in diretta tv sul caso della Sea Watch, M

Decreto Sicurezza-bis - Salvini modifica le norme : arriva il Fondo per i rimpatri e la confisca delle navi che portano più di 100 migranti : Il ministro dell'Interno introduce nuovi articoli che inaspriscono ancor di più le sanzioni contro le Ong e accolgono le obiezioni del M5S

Sicurezza bis - Onu conferma bocciatura. Cosa c’è nel dl : Viminale può bloccare le navi - multe fino a 50mila euro e confisca : Il decreto Sicurezza bis che si appresta a finire sul tavolo del Consiglio dei ministri è stato nuovamente bocciato dagli esperti di diritti umani dell’Onu che in una nota hanno confermato quanto scritto nella lettera inviata all’Italia: “Il governo lo blocchi“. Da Ginevra la condanna è soprattutto per quella parte del testo che prevede “multe per chi soccorre migranti e rifugiati in mare”. Le sanzioni alle ...

Sicurezza bis - ira di Conte su Giorgetti : allusioni inaccettabili sulla mia imparzialità : Luigi Di Maio chiede alla Lega meno polemiche e più fatti. In giornata atteso un Cdm su Sicurezza bis e famiglia

Migranti - nuovo appello Onu : “Italia blocchi decreto Sicurezza bis di Salvini - criminalizza ong” : Gli esperti dell'Onu, a cui ieri sera la Farnesina aveva chiesto chiarimenti, confermano i richiami per il decreto sicurezza bis: "Il diritto alla vita e il principio di non respingimento dovrebbero sempre prevalere sulla legislazione nazionale o su altre misure presumibilmente adottate in nome della sicurezza nazionale".Continua a leggere

Salvini : decreto Sicurezza-bis è pronto : 10.06 "Il decreto sicurezza-bis è pronto, e oggi sarà in Consiglio dei ministri, se ci sono miglioramenti o suggerimenti sono disponibile ad accoglierli, l'importante è fare", ha detto il ministro dell'Interno Salvini stamane su La 7. Sullo sbarco della Sea Watch disposto dalla Procura di Agrigento, Salvini ha ribadito:"Chi agevola gli sbarchi dovrà vedersela con la legge(...).Rispetto ai 10 mila sbarchi dello scorso anno,siamo a quota mille" ...