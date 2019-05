Serie A poker del Napoli | per l' Inter Champions a rischio

Serie A - Empoli-Torino 4-1 : i toscani calano il poker e intravedono la salvezza : Nella 37^ giornata del campionato di Serie A arriva il colpaccio dell'Empoli contro il Torino, una vittoria che permette agli uomini di Andreazzoli di scavalcare il Genoa di Prandelli e di avere il destino nelle proprie mani a 90' dal termine della stagione regolamentare. Per il Torino un brusco stop, che riporta i granata sulla terra e ferma così le velleità di qualificazione alla prossima Europa League, obiettivo che la squadra di Mazzarri ha ...

Serie A - Spal rifila un poker al Chievo ed è salva : Felipe goleador : La Spal si regala un altro anno in Serie A. A Verona cala il poker contro il già retrocesso Chievo, messo ko dalla doppietta di Felipe, da Floccari e da Kurtic. I padroni di casa al via con una squadra sperimentale in cui trovano spazio anche dei millennials: ci sono Vignato e il montenegrino Grubac

Serie B - pari in extremis per il Palermo. Poker Crotone - crolla la Salernitana : ROMA - La 35ª giornata di Serie B , dopo il convincente 4-2 del Benevento sul Cosenza di ieri e in attesa delle partite di domani, su tutte il big match delle 21 Lecce-Brescia , offre tanti ...

Risultati Serie A 33ª Giornata – Spal - poker salvezza nel segno di Petagna : bene Bologna - pari Udinese : Petagna trascina la Spal nel 2-4 sull’Empoli, pesantissimo per la zona salvezza. bene Bologna e Cagliari, Udinese e Genoa ancora in piena lotta per non retrocedere: i Risultati delle gare della 33ª Giornata di Serie A Sabato santo prima della Pasqua che regala una Serie A ‘vecchia maniera’, con il tanto amato listone di partite del pomeriggio che regalano verdetti importanti, particolarmente per la zona salvezza. Sei gol e tanto ...

Video/ Entella-Albissola - 4-0 - : highlights - poker dei liguri - Serie C - girone A - : Video Entella-Albissola, 4-0,: highlights e gol della partita valevole per la 34giornata di Serie C girone A. La capolista cala il poker nel derby ligure.

Serie A - Atalanta-Bologna 4-1 : poker per Gasperini - tutto in un quarto d'ora : Dopo un ricordo, anche tramite maxischermo, per Ivan Ruggeri ed Emiliano Mondonico, ecco che la partenza è tutta atalantina: in 9 minuti la banda-Gasp fa robe dell'altro mondo aiutata anche dal duo ...

Il Sassuolo cala il poker - Chievo ancora fatto a pezzi : la Serie B è a un passettino : Al Mapei Stadium è Sassuolo-show, il Chievo si arrende e prosegue la sua lenta e malinconica discesa verso la Serie B. La squadra di De Zerbi travolge i veneti 4-0 e si rilancia. Successo che mancava dal 26 gennaio e ritrovato grazie alla doppietta del sorprendente Demiral nel primo tempo e, nella r

LIVE Serie A calcio - Risultati turno infrasettimanale in DIRETTA : poker Inter. Il Torino rischia la rimonta : Roma e Frosinone ci provano. Spal a sorpresa in vantaggio! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei match del turno infrasettimanale valevoli per la 30esima giornata del campionato di calcio maschile di Serie A. Tra le partite che spiccano quest’oggi ci sono Roma-Fiorentina e Genoa-Inter, con le compagini alla ricerca di punti per fuoriuscire dalla crisi. Ma anche lo scontro Europa League tra Torino e Sampdoria, che possono ancora puntare alla massima competizione europea, considerando ...

Serie A. poker Napoli a Roma - vittoria salvezza del Bologna : Il Napoli domina all'Olimpico e riduce ulteriormente le chance di Champions League della Roma; bel pareggio tra Fiorentina e Torino.

Risultati Serie A 29ª Giornata – Colpo salvezza per la Spal a Frosinone! Poker Napoli - pari tra Fiorentina e Torino : La Spal sbanca il Benito Stirpe di Frosinone e raccoglie 3 punti importanti per la salvezza. Il Napoli stende la Roma, pari tra Fiorentina e Torino: i Risultati delle gare del pomeriggio della 29ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Parma nel lunch match, la 29ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match dagli esiti davvero importanti per l’intera classifica di Serie A. Iniziamo dalla parte bassa, nella quale la ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Fiorentina-Florentia 4-2 - le viola servono il poker ed a -1 dalla Juventus : Nel posticipo domenicale della terzultima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A, vittoria della Fiorentina al Gino Bozzi di Firenze nel derby cittadino contro il Florentia. Un match spettacolare conclusosi sul 4-2 in favore delle gigliate, per effetto delle marcature di Valery Vigilucci, Heleen Jaques, Alia Guagni e di Ilaria Mauro per la compagine allenata da Antonio Cincotta, mentre a segno in due circostanze Isotta Nocchi tra ...

Serie A donne - risultati e classifica : poker Fiorentina alla Florentia e Juve nel mirino : La Serie A femminile si appresta a vivere un finale di campionato davvero entusiasmante. A due giornate dalla fine ci sono tre squadre in due punti. Merito o colpa, a seconda dei punti di vista, della ...

Serie A Genoa - poker di Lapadula nel test con l'Arenzano : GENOVA - Doppia razione di lavoro per il Genoa , in vista del prossimo impegno di campionato, la gara contro l' Udinese che segnerà la ripresa delle ostilità. Nella seduta mattutina la squadra, che ha ...