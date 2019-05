Serie A Empoli vince e spera | Parma salvo | Roma in Europa

Serie A - Empoli-Torino 4-1 : i toscani calano il poker e intravedono la salvezza : Nella 37^ giornata del campionato di Serie A arriva il colpaccio dell'Empoli contro il Torino, una vittoria che permette agli uomini di Andreazzoli di scavalcare il Genoa di Prandelli e di avere il destino nelle proprie mani a 90' dal termine della stagione regolamentare. Per il Torino un brusco stop, che riporta i granata sulla terra e ferma così le velleità di qualificazione alla prossima Europa League, obiettivo che la squadra di Mazzarri ha ...

RETROCESSIONE - CHI IN Serie B?/ Salve Cagliari e Udinese! Testa a testa Genoa-Empoli : La lotta Salvezza per evitare la RETROCESSIONE in SERIE B emette i primi verdetti: Cagliari e Udinese sono Salve. Genoa a rischio sorpasso dall'Empoli.

Serie A - l’Empoli crede ancora nella salvezza : le quote dei bookmakers : Grazie a due vittorie di fila, quando mancano due giornate alla fine della Serie A, l’Empoli si è portato a un solo punto dalla zona salvezza. Per i toscani, comunque, centrare l’obiettivo rimane quasi un’impresa, considerando che il calendario non è proprio agevolissimo. Le prestazioni della squadra di Andreazzoli, ad ogni modo hanno impressionato gli analisti Sisal Matchpoint, che hanno tagliato da 7,50 a 4,50 la quota ...

Serie A. colpi salvezza per Empoli e Udinese : Empoli e Udinese continuano la loro corsa verso la salvezza. Toscani e friulani si impongono in trasferta rispettivamente contro Sampdoria

Risultati Serie A 36ª Giornata – L’Udinese travolge il Frosinone - l’Empoli non molla e batte la Sampdoria : lotta salvezza ancora aperta : L’Udinese batte 1-3 il Frosinone, l’Empoli supera 1-2 la Sampdoria e tiene aperta la corsa salvezza: i Risultati dei match di Serie A della 36ª Giornata Dopo la vittoria del Torino sul Sassuolo nel lunch match, il programma della 36ª Giornata di Serie A prosegue con soli due match che, a dispetto del numero, risultano ugualmente molto importanti. In palio punti importanti per la lotta salvezza che, con 3 giornate al termine (2 dopo quella ...

Quote Serie A - Atalanta favorita con il Genoa per il passo Champions decisivo. Lotta salvezza : l’Empoli rischia con la Sampdoria : Con la vittoria sulla Lazio, l’Atalanta ha fatto un ulteriore passo avanti verso il sogno Champions League e ora, nel match casalingo con il Genoa, potrebbe compiere quello decisivo. Il quarto posto va difeso da Milan e Roma, distanti 3 punti, la vittoria è dunque obbligatoria e, secondo gli analisti di Sisal Matchpoint, molto probabile, i nerazzurri di Gasperini sono infatti favoriti a 1.42. Il Genoa è reduce dal pareggio con la Roma ed è ...

Serie A Empoli - Andreazzoli cerca di recuperare Dell'Orco : Empoli - Gara da vincere per l' Empoli : gli azzurri si preparano alla sfida con la Sampdoria dell'ex Giampaolo e servono i tre punti, così come servono da qui in poi per cercare di centrare la ...