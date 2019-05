Sea Watch | Salvini pronto a denunciare chi fa sbarcare irregolari

Salvini : “Porti chiusi” - ma Giletti lo smentisce in diretta con la notizia dello sbarco della Sea Watch. E lui attacca i pm : Massimo Giletti, a Non è l’arena, su La7, legge in diretta a Matteo Salvini la notizia dello sbarco dei 47 migranti a bordo della Sea Watch 3. La decisione del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha fatto infuriare il ministro dell’Interno. “Valutiamo il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di chi agevola lo sbarco” ha attaccato il leader della Lega. Video La7 ...

Sequestrata nave Sea Watch 3 - scontro Viminale-magistratura su sbarco : La Sea Watch 3 Sequestrata dalla Guardia di Finanza. I militari delle fiamme gialle sono saliti a bordo della nave della ong tedesca.

Salvini scopre in diretta sbarco migranti Sea Watch/ Video - 'Patronaggio si candidi' : Salvini ospite da Giletti scopre in diretta che mentre è in onda vengono sbarcati i migranti della nave Sea Watch. L'ira del ministro:'E' grave'.

SCENARIO/ Sea Watch 3 - Colle e manovra decidono il futuro del governo : Il caso Sea Watch 3, con Salvini che viene scavalcato dal pm, apre l'ennesimo scontro e mette a repentaglio il Consiglio dei ministri

Non è l'Arena - Salvini furioso dopo lo sbarco della Sea Watch3 : "Arrestino tutti e affondino la nave" : Matteo Salvini ha saputo dello sbarco dei migranti a bordo della Sea Watch3 mentre era in diretta a Non è l'Arena su La7 da Massimo Giletti, scatenando un nuovo scontro tra il ministro dell'Interno e la procura di Agrigento. "Sto leggendo in diretta anche io la notizia - ha detto Salvini - Questo pr

Sea Watch 3 - Salvini : “Qualche ministro sapeva o ha autorizzato lo sbarco?”. Toninelli : “Mi dica le cose in faccia” : Matteo Salvini aveva promesso che con il suo permesso non sarebbe sbarcato nemmeno uno dei migranti della Sea Watch 3, che da giorni si trovava in mare in attesa dell’ok per attraccare in uno dei porti italiani. Dopo il via libera all’arrivo sul suolo italiano delle prime 18 persone, donne, bambini e una gravemente malata, domenica è toccato al resto dei naufraghi. E il ministro dell’Interno va allora alla ricerca del ...

Agrigento. Sea Watch 3 : indagato il comandante Arturo Centore : Il tema dei porti chiusi tiene banco in questa ultima settimana di campagna elettorale in vista delle elezioni europee di

Sea Watch - il pm ordina sbarco. Salvini : "Chi lo ha permesso?" : Chiara Sarra Fiamme gialle a bordo dell'imbarcazione della Ong ancorata alla fonda a Lampedusa. Ma il Viminale nega lo sbarco La Sea Watch 3, la nave dell'omonima ong tedesca che da giorni staziona davanti a Lampedusa, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di porto su disposizione dell'autorità giudiziaria. I pm hanno anche ordinato che i 47 migranti a bordo dell'imbarcazione battente bandiera olandese ...

Migranti - comandante della Sea Watch indagato per favoreggiamento : Migranti, comandante della Sea Watch indagato per favoreggiamento Arturo Centore è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Agrigento. La nave da Lampedusa si sposta a Licata. L'imbarcazione, da cui sono sbarcati 47 Migranti, è stata sequestrata ieri sera Parole chiave: ...

Migranti - Sea Watch lascia Lampedusa dopo sbarco migranti : indagato il comandante : La Sea Watch lascerà oggi il porto di Lampedusa per spostarsi a Licata. La nave è stata sequestrata ieri sera subito dopo lo sbarco dei 47 immigrati, come disposto dalla Procura di...

Migranti : Sea Watch lascia Lampedusa - indagato il comandante : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - Lascerà oggi il porto di Lampedusa per spostarsi a Licata la nave Sea watch 3 sequestrata ieri sera subito dopo lo sbarco dei 47 immigrati, come disposto dalla Procura di Agrigento. La Procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto, intanto, il comandante Arturo Cen

Migranti - indagato comandante Sea Watch : 7.37 La procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati il comandante della nave Sea Watch 3, Arturo Centore. E' accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Centore è il primo indagato nell'inchiesta che inizialmente era stata aperta contro ignoti. La Sea Watch, sequestrata ieri sera subito dopo lo sbarco dei 47 Migranti, lascerà oggi stesso il porto di Lampedusa per spostarsi in quello di Licata.

Sea Watch - il pm fa sbarcare i migranti. Salvini : denuncio chi ha aperto i porti : La procura di Agrigento ordina il sequestro della Sea Watch 3 e in tarda serata fa sbarcare a Lampedusa i 47 migranti, suscitando l’ira di Salvini che se la prende con pm e anche esponenti del governo. Dal ministero dell’Interno tuonano: «La difesa dei confini deve essere una decisione della politica, espressione della volontà popolare, o di magist...

Migranti : indagato per favoreggiamento il comandante della Sea Watch : La procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il comandante della nave 'Sea Watch 3', Arturo Centore. Il provvedimento è stato notificato dalla Guardia di finanza, contestualmente alla notifica del sequestro probatorio. Centore, che ha nominato come difensori gli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, è il primo ...