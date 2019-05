Sea Watch 3 | indagato il comandante per favoreggiamento dell' immigrazione clandestina

Massimo Giletti dopo Non è l'Arena : "Chi non poteva non sapere". Sea Watch - hanno fregato Salvini? : Zitti tutti, parla Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, dà la sua versione dei fatti circa quanto è accaduto nel suo studio ieri sera, domenica 19 maggio. In sintesi: Matteo Salvini ha appreso in diretta che gli immigrati a bordo della Se

Sea Watch - indagato il comandante - convalidato il sequestro della nave : La Procura di Agrigento ha iscritto sul registro degli indagati, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il comandante della nave Sea Watch 3: Arturo Centore. Il provvedimento è stato notificato dalla Guardia di finanza nel momento del sequestro probatorio della nave della Ong. Il pm Cecilia Baravelli ha anche convalidato il ...

La Sea Watch a Licata. ?Indagato il comandante : Franco Grilli La Sea Watch 3 ha attraccato al porto di Licata e di fatto il comandante adesso si triova sotto indagine. Domani l'interrogatorio Dopo lo sbarco e il sequestro della Sea Watch scatta l'indagine. La procura di Agrigento ha deciso di iscrivere nel regsitro degli indagati il comandante della Sea Watch3, Arturo Centore. Il provvediemnto che di fatto dà il via all'indagine è stato notificato dalla stessa Guardia di Finanza ...

Migranti : Procura Agrigento - convalida sequestro nave Sea Watch : ?Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Cecilia Baravelli, ha convalidato il sequestro della nave 'Sea Watch 3'. Il provvedimento è stato notificato all'unico indagato, il comandante Arturo Centore, appena approdato a Licata. Ieri era scattato il sequestro probatorio. Il comandante è stato convocato per domani alle 12 in Procura dove sarà interrogato dall'Aggiunto Salvatore Vella che, insieme al capo dell'ufficio Luigi Patronaggio e ...

La commedia dell'assurdo della Sea Watch 3 : Da Lampedusa agli studi televisivi di Massimo Giletti, l’ultimo capitolo della saga della Sea Watch 3 somiglia tanto a una commedia dell’assurdo. C’è il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ripete che i porti sono chiusi ai migranti, ed è falso, e che si lamenta col collega di governo, il minist

Migranti della Sea-Watch accolti da applausi e cartelli “Welcome in Lampedusa” : (Agenzia Vista) Lampedusa, 20 maggio 2019Migranti della Sea-Watch accolti da applausi e cartelli "Welcome in Lampedusa"I 47 Migranti rimasti a bordo della nave della ong Sea Watch 3 sono stati fatti sbarcare intorno alle 20 di ieri sera sotto indicazione del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che aveva disposto il sequestro della nave aprendo un’indagine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Fopnte: Twitter/Sea-WatchFonte: ...

Licata - attesa per l'arrivo della Sea Watch 3 : Mauro Indelicato La Mare Jonio e la banchina del porto di Licata dove verrà ormeggiata al Sea Watch Nel porto di Licata, in provincia di Agrigento, la Sea Watch 3 sarà ormeggiata accanto alla Mare Jonio: la nave è sotto sequestro, i magistrati agrigentini a lavoro per le indagini (Licata) Acque agitate al porto di Licata e non solo per il maestrale che spira sulla cittadina siciliana dalle prime ore di questo lunedì: mentre a terra ...

SeaWatch sbarca a Lampedusa - governo non può nulla contro diritto : I 47 migranti a bordo della Sea Watch sono sbarcati a Lampedusa, grazie all'intervento della Procura di Agrigento e contrariamente a quanto dichiarato dal ministero dell'Interno. Giorgia Linardi, portavoce dell'Ong. "Oggi si è dimostrato un'altra volta che i porti non sono chiusi, non possono essere chiusi, un soccorso non può attendere 4 giorni perché le persone siano portate al sicuro; sappiamo che è stata aperta una indagine per ...

"Benvenuti a Lampedusa" : l'accoglienza ai migranti della Sea Watch : Domenica sera, i 47 migranti che si trovavano a bordo della Sea Watch 3 sono sbarcati a Lampedusa. Caloroso il benvenuto degli abitanti dell'isola, che hanno accolto i pulmini che trasportavano i migranti con applausi: "Benvenuti a Lampedusa", dice qualcuno. E su un cartello si legge "Welcome in Lampedusa", mentre su un altro "Chi salva una vita salva il mondo intero". (Lapresse) Redazione ?

Sea Watch - Salvini : “Sbarco iniziativa della Procura. La magistratura impone la sua legge - spero sia l’ultima volta” : Dopo lo scontro con magistratura e M5s sul caso Sea Watch, a margine di un evento a Confartigianato a Roma, Matteo Salvini insiste: “Come facevo a non sapere? iniziativa della Procura. L’indicazione del Ministero a tutte le autorità e alle prefetture è di non autorizzare lo sbarco di chi arriva illegalmente. È stata un’iniziativa della procura, la magistratura ovviamente è indipendente, non erano tenuti a chiamarmi”. ...

Sea Watch - i sospetti di Matteo Salvini sul M5s : ci sono loro dietro lo sbarco in diretta tv? : Guerra totale, deflagrata durante l'ultima puntata di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Guerra totale e definitivamente esplosa nel momento in cui a Matteo Salvini, intervistato, è stato comunicato in diretta lo sbarco degli immigrati della Sea Watch. sbarco avvenuto dop

Giorgia Meloni a valanga dopo SeaWatch : "Subito guerra agli scafisti - blocco navale unica soluzione" : Il tema del giorno, gioco forza, è l'immigrazione. Ovvio, dopo quanto accaduto domenica sera in diretta a Non è l'Arena con la comunicazione in diretta a Matteo Salvini dello sbarco della Sea Watch. E sul tema, Giorgia Meloni mostra di avere le idee chiarissime. Intervistata a UnoMattina su Rai 1, l

Lo sbarco dei migranti della Sea Watch : cosa c’è da sapere : I migranti a bordo della Sea Watch sono sbarcati a Lampedusa, mentre la nave della Ong si dirige verso Licata in attesa degli accertamenti della Procura che ne ha previsto il sequestro probatorio per verificare se ci siano state o meno violazioni della legge. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul caso, da chi ha autorizzato lo sbarco alla reazione del Viminale.Continua a leggere

Sea Watch lascia Lampedusa dopo sbarco migranti : indagato il comandante : La Sea Watch lascerà oggi il porto di Lampedusa per spostarsi a Licata. La nave è stata sequestrata ieri sera subito dopo lo sbarco dei 47 immigrati, come disposto dalla Procura di...