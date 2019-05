Scontro al governo | sospeso il Consiglio dei ministri 

Decreti Sicurezza e Famiglia verso il rinvio - stallo governo : Salvini e Conte allo Scontro : È lo scontro, l'ennesimo. Ma il baratro sembra ormai a un passo e alle urne manca ancora una settimana. Anche oggi si alza il livello di scontro tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e...

Il governo teme tangentopoli e spread - cresce Scontro Salvini-Di Maio : Al di la' dell'incomunicabilita' tra i vicepremier e degli scontri sui provvedimenti, nel governo e' scattato l'allarme per lo spread e per le inchieste giudiziarie. Non e' solo questione di campagna elettorale, a palazzo Chigi l'auspicio e' che dopo il 26 maggio possa ritornare uno spirito di collaborazione nell'esecutivo e nella maggioranza per portare avanti il lavoro compiuto finora. La convinzione nella sede del governo e' che non ci siano ...

Spese per la sicurezza - è Scontro tra il Governo e i club : Spese sicurezza stadi – Gli scontri di ieri sera, andati in scena prima della finale di Coppa Italia, hanno riaperto il dibattito sulla spesa per la sicurezza. Come riporta “La Repubblica”, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha ricordato che le società devono contribuire a queste Spese, e di recente il ministro dell’Interno Salvini aveva […] L'articolo Spese per la sicurezza, è scontro tra il Governo e i club è stato realizzato da ...

Salvini dichiara guerra alla cannabis - Scontro nel governo : Matteo Salvini dichiara guerra alla cannabis e alla droga e apre un nuovo capitolo di scontro nel governo. Già ieri, nel giorno della revoca dell'incarico al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, il ministro dell'Interno aveva parlato a lungo del tema dopo l'incontro al Viminale con i responsabili delle principali comunità per tossicodipendenti. Ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo', in serata, aveva commentato: su ...

Salvini dichiara guerra alla cannabis - Scontro nel governo : ...coraggio cambiamo in corsa una legge e mettiamo in crisi tante imprese che sulla base di una legge hanno investito e creato posti di lavoro? Poi è il Movimento 5 Stelle a voler distruggere l'economia ...

Salvini dichiara guerra alla cannabis - Scontro nel governo : Matteo Salvini dichiara guerra alla cannabis e alla droga e apre un nuovo capitolo di scontro nel governo. Già ieri, nel giorno della revoca dell'incarico al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, il ministro dell'Interno aveva parlato a lungo del tema dopo l'incontro al Viminale con i responsabili delle principali comunità per tossicodipendenti. Ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo', in serata, aveva commentato: su ...

Salvini dichiara “guerra” a cannabis e riaccende lo Scontro nel governo : Matteo Salvini dichiara "guerra" alla cannabis e alla droga e apre un nuovo capitolo di scontro nel governo. Gia' mercoledì, nel giorno della revoca dell'incarico al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, il ministro dell'Interno aveva parlato a lungo del tema dopo l'incontro al Viminale con i responsabili delle principali comunita' per tossicodipendenti. Ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo', in serata, aveva ...

I dossier aperti del governo - continua Scontro Di Maio-Salvini : Il premier Conte e' impegnato in un vertice europeo in Romania, dove tra l'altro si comincia a discutere sulle future nomine per il dopo-Juncker, con l'Italia che punta ad ottenere un commissario importante. Ma sul fronte interno non si abbassa la tensione tra gli alleati di governo. "Basta minacciare sempre la crisi di governo. Vediamoci", l'invito di Di Maio a Salvini. Anche nei giorni scorsi i mediatori hanno lavorato per organizzare un ...

Scontro aperto nel governo. Battuto su Siri Salvini spinge sulla lotta alle droghe leggere : La nuova crociata lanciata a Pesaro da Matteo Salvini è contro i negozi di cannabis light: "da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città" ...

Scontro continuo nel governo sul caso Siri. Di Maio : 'La Lega abbia il coraggio di cacciarlo'. Salvini : 'Tappatevi la bocca' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe revocare l'incarico del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, non si abbassano i toni nella maggioranza. Il vicepremier dei 5 Stelle ...

Bankitalia - via libera al nuovo direttorio ma nel governo c'è l'ennesimo Scontro : C'è il 30% di Fs, il 15% del ministero dell'Economia e il 15% di Delta. La parte restante del 40% è in bilico. L'unica ipotesi è Atlantia, la holding della famiglia Benetton, che attende messaggi ...

Governo - gelo Salvini-Di Maio. Ed è Scontro su Siri e autonomie : Matteo Salvini incassa invece la nomina a prefetto di Roma di Gerarda Pantalone, finora responsabile del Direzione Immigrazione del Viminale, che ha gestito la politica dei «porti chiusi». Dopo il ...

Flat tax - Scontro nel governo. Salvini : va fatta. Di Maio : priorità non far aumentare l'Iva : E' di nuovo scontro nel governo sulla Flat ta x. Il vice premier Matteo Salvini coglie al volo l'occasione dei dati positivi sul Pil per tornare a ripetere: va fatta subito. Il premier Giuseppe Conte, ...

Province - ancora Scontro nel governo. Salvini 'I 5S si mettano d accordo con se stessi'. Di Maio 'Le cose si fanno in due' : Il riferimento è alla viceministra dell'Economia M5s Laura Castelli, seduta al tavolo per la riforma degli enti locali, quando nella bozza è entrata la riesumazione delle Province, e convinta che ...