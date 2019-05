Sciopero trasporto aereo | martedì protestano piloti | assistenti di volo e tecnici

Domani Sciopero del trasporto aereo : Alitalia taglia metà dei voli : Domani sciopero del trasporto aereo: Alitalia taglia metà dei voli Lo stop è stato proclamato per 24 ore da parte di tutto il settore che denuncia la grave situazione occupazionale ma anche per le incertezze sul futuro della compagnia italiana, da due anni in amministrazione straordinaria Parole chiave: ...

Il 21 maggio ci sarà uno Sciopero del trasporto aereo di 24 ore : I sindacati del trasporto aereo hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il 21 maggio, a cui parteciperanno le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Le motivazioni sono legate alla crisi di Alitalia e alle difficoltà del settore. Oggi

Crisi Alitalia - indetto Sciopero del trasporto aereo il 21 maggio : Crisi Alitalia, indetto sciopero del trasporto aereo il 21 maggio Secondo fonti sindacali, il settore si fermerà per 24 ore a causa delle difficoltà del settore e della Crisi che sta attraversando la compagnia Parole chiave: digitall ...

Alitalia - Sciopero del trasporto aereo il 21 maggio : ROMA - sciopero di 24 ore del trasporto aereo il prossimo 21 maggio. Lo hanno deciso, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, le sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Le ...

Crisi Alitalia - indetto Sciopero del trasporto aereo il 21 maggio - : Secondo fonti sindacali, il settore si fermerà per 24 ore a causa delle difficoltà del settore e della Crisi che sta attraversando la compagnia

Trasporto aereo - Enav : venerdì 3 maggio Sciopero nello scalo di Cagliari : Disagi per chi viaggerà in aereo venerdì prossimo 3 maggio da e verso Cagliari. Enav , l'Ente nazionale che gestisce anche gli addetti all'assistenza al volo, ha comunicato, infatti, che dalle ore 12.

Sciopero trasporto aereo - disagi contenuti a Linate. FOTO : Sciopero trasporto aereo, disagi contenuti a Linate. FOTO A causa della protesta sindacale, iniziata alle 10 e terminata alle 14, nello scalo milanese diversi voli sono stati soppressi. Le cancellazioni però, essendo state comunicate nei giorni scorsi ai passeggeri, non hanno causato molte difficoltà. LA ...

Sciopero del trasporto aereo - 50 voli cancellati negli aeroporti milanesi : Milano, 25 marzo 2019 - Giornata di possibili disagi per chi si muove in aereo quella odierna, lunedì 25 marzo. E' scattato infatti alle 10 lo Sciopero nazionale di 4 ore di tutto il trasporto aereo ...

Sciopero del trasporto aereo in tutta Italia - disagi negli aeroporti : ecco quali sono i voli cancellati : Oggi sarà una giornata di possibili disagi per chi si sposta in aereo. E’ scattato infatti alle 10 lo Sciopero nazionale di 4 ore di tutto il trasporto aereo indetto unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo, che protesteranno anche con un presidio a Roma davanti al Ministero delle infrastrutture e trasporti a partire dalle 10. La protesta coinvolgerà piloti e assistenti di volo, tecnici della manutenzione e ...

Sciopero del trasporto aereo lunedì 25 marzo. A terra quasi 100 voli Alitalia : Disagi in vista per chi vola oggi lunedì 25 marzo a causa dello Sciopero nazionale in tutto il settore del trasporto. I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo si fermeranno dalle 10 alle 14 e, nella stessa fascia oraria, Anpac e Apnav hanno confermato lo Sciopero di quattro ore per piloti e assistenti di volo Alitalia...

Sciopero trasporto aereo - Alitalia cancella oltre 90 voli tra le 10 : 00 e le 14 : 00 : Disagi in vista per chi viaggia in aereo a causa dello Sciopero nazionali che riguarda il settore indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo. Lo stop per i ...

Oggi Sciopero nel trasporto aereo : cancellati 97 voli Alitalia : Roma, 25 mar., askanews, - Cancellazione di molti voli e conseguenti disagi per i passeggeri delle linee aeree a causa dello sciopero nazionale in tutto il settore del trasporto Oggi, lunedì 25 marzo. ...

Trasporto aereo - oggi Sciopero : cancellati 97 voli Alitalia : Roma, 25 mar., askanews, - Cancellazione di molti voli e conseguenti disagi per i passeggeri delle linee aeree a causa dello sciopero nazionale in tutto il settore del Trasporto oggi, lunedì 25 marzo. ...

Lunedì nero per il trasporto aereo - Sciopero nazionale : 95 voli Alitalia cancellati : Lunedì nero per il trasporto aereo. Domani 25 marzo saranno cancellati 95 sui 550 dei voli Alitalia durante le 4 ore, dalle 10 alle 14, di sciopero nazionale indetto dai sindacati di categoria. Alitalia ha previsto un piano straordinario che prevede per tutti i passeggeri la riprotezione nella stessa giornata.Lo sciopero del trasporto aereo riguarderà sia le tratte nazionali sia internazionali, garantite invece quelle ...