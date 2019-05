Sciopero trasporti | domani aerei fermi 24 ore | giovedì 30 maggio i treni

Lo Sciopero dei trasporti di oggi : L'ha proclamato l'Unione Sindacale di Base e le modalità di adesione saranno diverse a seconda delle città: le cose da sapere

Sciopero trasporti 17 maggio : possibili disagi per chi viaggia in bus e treno : Venerdì nero per i trasporti a causa dello Sciopero nazionale indetto per il 17 maggio da Usb che coinvolge treni, bus, metro e traghetti con diverse modalità da città a città. Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia. Per i treni regionali possibili leggere modifiche al programma dei treni.

Trasporti - oggi Sciopero nazionale Usb : 8.30 Non sarà garantito il normale servizio di trasporto pubblico,oggi,per lo sciopero nazionale indetto dal sindacato Usb, Unione sindacale di base. Incroceranno le braccia anche dipendenti di alcune delle principali aziende nazionali nei settori del trasporto marittimo,trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario. Per il trasporto aereo l'astensione è programmata per martedì. Treni a rischio dalle 9 per 9 ore; trasporto pubblico locale ...

Dicono fior di economisti ed esperti di statistica che di solito un venerdì 17, per chi non crede alle superstizioni, è conveniente in particolare per chi viaggia. Ci sono di solito meno persone sulle strade, perché non si viaggia nella giornata che ...

Sciopero dei trasporti venerdì 17 maggio : orari e modalità : venerdì 17 c'è Sciopero dei trasporti. Il sindacato Usb (Unione Sindacale di Base) ha proclamato la protesta con orari e modalità che variano da città a città e da comparto a comparto. Riguarderà tutti i settori – ad eccezione di quello aereo - con orari e modalità differenti. Lo Sciopero dei mezzi pubblici dura 4 ore: a Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio è in programma dalle 18.00 alle 22.00 sia per la metropolitana che ...

Cotral : domani proclamato Sciopero dalle 8.30 alle 12.30 - trasporti a rischio : Roma – Cotral ha informato che il prossimo venerdi’ 17 maggio l’organizzazione sindacale Usb ha proclamato uno sciopero generale nei trasporti a livello nazionale di 4 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8.30 e alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12.31. Tutte le informazioni sulla modalita’ di sciopero saranno disponibili ...

Napoli - Sciopero dei trasporti pubblici previsto per il 17 maggio : Il mese di maggio vede un continuo susseguirsi di scioperi. Già il 10 maggio hanno scioperato gli organi scolastici e gli addetti al Pubblico impiego. Il 12 maggio ci sono poi stati altri scioperi in differenti settori come quello industriale, commerciale e logistico. L'organizzazione sindacale USB (Unione Sindacale di Base) ha inoltre indetto per il mese di maggio un nuovo sciopero, questa volta riguardante il trasporto pubblico, una ...

Tutto sullo Sciopero dei trasporti di venerdì 17 maggio : La settimana in corso potrebbe concludersi con qualche disagio per chi è abituato a viaggiare con i mezzi pubblici, a causa di uno sciopero nazionale dei trasporti proclamato da Usb Lavoro privato per la giornata di venerdì 17 maggio che andrà a coinvolgere con orari e modalità differenti tutti i settori, ad eccezione di quello aereo. Per quanto riguarda il comparto ferroviario, per esempio, l’agitazione è prevista dalle 9:00 alle 17:00, ...

