Sanità | ministro Grillo | “De Luca? Passa tutto il tempo a dirmi insulti sessisti ma lo

Ministro Grillo : “Via libera a Piano Marshall per l’edilizia sanitaria” : “Con il via libera della Conferenza delle Regioni all’intesa per il rifinanziamento dei 4 miliardi del Fondo per l’edilizia sanitaria e il rinnovamento tecnologico previsti dalla legge di bilancio 2019, a cui si aggiungono gli 890 milioni di fondi strutturali, si apre una nuova stagione di concretezza e di efficacia per sostenere il Servizio sanitario nazionale. Da oggi parte il Piano Marshall per l’edilizia sanitaria che ho ...

Il ministro della Sanità inglese durissimo contro i no-vax. E Burioni lo elogia su Twitter : Il ministro della sanità inglese Matt Hancock ha accusato gli anti vaccinisti britannici di essere «moralmente riprovevoli, e profondamente irresponsabili», aggiungendo che gli attivisti «hanno le ...

Sanità - il ministro Grillo sfida De Luca : «La Campania resta commissariata e il commissario non è lui» : «La Regione Campania rimane commissariata» e la legge prevede che la figura di commissario e presidente di Regione non possano coincidere. Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia...

Inchiesta Sanità - Ministro Grillo : "Invieremo task force" : "Nelle prossime ore invieremo una task force del ministero della Salute in Umbria per capire dal punto di vista sanitario la sicurezza delle cure nella Regione e la situazione dell'ospedale di Perugia.

Inchiesta sulla Sanità in Umbria - ministro Grillo invia gli ispettori : "Nelle prossime ore invieremo una task force del ministero della Salute in Umbria per capire la sicurezza delle cure nella regione e la situazione dell'ospedale di Perugia; ma crediamo anche che sia necessario effettuare una verifica straordinaria della qualità di tutti i reparti degli ospedali umbri". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, annunciando così le verifiche sugli ospedali della regione, travolta dall'Inchiesta sui ...

Sanità - il ministro Grillo : “Spezzare il legame politica-poltrone” : “Spezzare il legame politica-poltrone e’ una nostra battaglia storica che acquisisce ogni giorno piu’ significato alla luce di episodi come questo. Le indagini faranno il loro corso e non entro nel merito specifico, ma voglio ribadire l’urgenza di riaffermare che la trasparenza, il merito e l’assenza di conflitti di interesse sono punti di partenza necessari e imprescindibili per ogni nomina nella ...

Sanità - il ministro Grillo a Tgcom24 : "Liste d'attesa troppo lunghe - patto governo-regioni per ridurle" : Il ministro della salute intervistata da Paolo Liguori a "Fatti e misfatti": "Con questo patto noi ci assumiamo la responsabilità di ridurre i tempi di attesa per le prestazioni, dopo che per dieci anni di immobilismo completo"

Sanità - De Luca : “Sto valutando di querelare per diffamazione il ministro Grillo. M5s campano fa squadrismo politico” : “Stiamo valutando se querelare per diffamazione il ministro della Salute Giulia Grillo, la quale raccoglie tutte le spinte idiote che arrivano dai suoi amici nei territori“. Lo annuncia ai microfoni di “Barba e Capelli”, su Radio Crc, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in relazione alla paventata chiusura dell’ospedale di Sant’Agata De’ Goti (Benevento). “Il ministro Grillo ...

Sanità - Ministro Grillo : il SSN “la più grande infrastruttura del nostro Paese” : “‘Copertura sanitaria universale: per tutti, ovunque’ è lo slogan della Giornata mondiale della salute 2019 #WorldHealthDay. Il Servizio sanitario nazionale resta la più grande infrastruttura del nostro Paese, la più grande opera pubblica mai costruita. E la giornata di oggi deve rappresentare un’occasione per riflettere sulla contemporaneità del SSN e rilanciarne il messaggio di universalismo“: lo si legge in un ...