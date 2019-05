Sanità | Grillo M5S | ' De Luca PD mi lancia insulti sessisti | preferisco Crozza'

Sanità - ministro Grillo : “De Luca? Passa tutto il tempo a dirmi insulti sessisti ma lo ignoro. Gli preferisco Crozza” : “Il presidente De Luca Passa tutto il tempo a insultarmi, evidentemente con un approccio sessista della politica. Lo capirebbero anche i muri. E quindi francamente continuo a preferire Crozza“. Sono le parole del ministro della Salute Giulia Grillo, durante una conferenza stampa ripresa dall’emittente Irpinia Tv, davanti ai cancelli dell’ex ospedale Moscati ad Avellino. Grillo, in compagnia del sottosegretario ...

Sanità - report : scarsa trasparenza tempi liste d’attesa. Solo 9 regioni con portale ministero. Grillo : “Cup non rispondono” : Nelle liste d’attese, in ambito sanitario, continua esserci poca o nessun trasparenza. In tutta Italia, soltanto nove regioni hanno il portale interattivo previsto dal Ministero della Salute, “ma nessuna fornisce informazioni sia sul rispetto dei tempi massimi di attesa che sulla prima disponibilità per il cittadino”. In altre parole, i pazienti sanno quando prenotano, ma non quando toccherà a loro. Nelle altre regioni si ...

Ministro Grillo : “Via libera a Piano Marshall per l’edilizia sanitaria” : “Con il via libera della Conferenza delle Regioni all’intesa per il rifinanziamento dei 4 miliardi del Fondo per l’edilizia sanitaria e il rinnovamento tecnologico previsti dalla legge di bilancio 2019, a cui si aggiungono gli 890 milioni di fondi strutturali, si apre una nuova stagione di concretezza e di efficacia per sostenere il Servizio sanitario nazionale. Da oggi parte il Piano Marshall per l’edilizia sanitaria che ho ...

Giulia Grillo : 'Nella Sanità si crea disparità di diritti : dico no alle improvvisazioni di Salvini' : Non possiamo permettercelo, abbiamo gli occhi del mondo addosso'. A Perugia il giorno dopo le dimissioni della Marini c'era la Lega in piazza e non il M5S: sia sincera avete perso lo spirito delle ...

Sanità - volano gli stracci tra De Luca e Grillo sul commissariamento : Poi la Grillo precisa che a decidere sul mantenimento del commissariamento 'non è la politica, non è un ministro o un viceministro a farlo, ma le verifiche fatte ai tavoli di monitoraggio' sui dati ...

Sanità - il ministro Grillo sfida De Luca : «La Campania resta commissariata e il commissario non è lui» : «La Regione Campania rimane commissariata» e la legge prevede che la figura di commissario e presidente di Regione non possano coincidere. Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia...

Giulia Grillo nominerà i supercommissari per la Sanità in Calabria : Roma, 18 apr., askanews, - La sanità della Calabria sarà tolta dal controllo della Regione. Oggi il Consiglio dei ministri, riunito a Reggio Calabria, approverà misure mai previste finora nel nostro ...

Inchiesta Sanità - Ministro Grillo : "Invieremo task force" : "Nelle prossime ore invieremo una task force del ministero della Salute in Umbria per capire dal punto di vista sanitario la sicurezza delle cure nella Regione e la situazione dell'ospedale di Perugia.

Inchiesta Sanità in Umbria - Grillo : “Verifiche su ospedali” : All’ospedale di Perugia operava «un meccanismo clientelare diffusissimo di cui gli stessi indagati sembrano essere in qualche misura dei semplici ingranaggi». Con i vertici dell’Azienda che «operavano con continuità per eseguire le direttive della classe politica locale». E l’indagine della procura - su otto concorsi “pilotati” - «documenta inequiv...

