Samsung Galaxy S10e è in offerta bomba su eBay a meno di 460 euro

Primi bilanci in Europa con il Samsung Galaxy S8 e l’aggiornamento di maggio : Spuntano in queste ore le prime informazioni riguardanti il nuovo aggiornamento di maggio per il Samsung Galaxy S8, in riferimento a quanto trapelato di recente con la distribuzione della patch più fresca concepita dal brand coreano. Dopo le informazioni iniziali diramate venerdì con un articolo apposito, infatti, questo lunedì possiamo raccogliere i Primi feedback grazie alle testimonianze dell'utenza SamMobile, partendo dal presupposto che la ...

Dal 20 maggio il volantino MediaWorld con Samsung Galaxy S10 Plus - Huawei Mate 20 Lite e iPhone XR : Un nuovo volantino MediaWorld inaugura la campagna 'Tasso zero abissale', che, come suggerisce il titolo, consente di acquistare alcuni prodotti a rate, peraltro a tasso zero. L'iniziativa promozionale è valida dal 20 al 30 maggio, con possibilità di scegliere tra decina e decina di articoli, suddivisi tra diverse categorie: smartphone, tablet, PC, smart TV, macchine fotografiche, oltre che piccoli e grandi elettrodomestici, il tutto senza ...

Le funzioni di Samsung Galaxy Watch Active stanno arrivando sui vecchi smartwatch con l’aggiornamento alla Samsung One UI : La Samsung One UI di Samsung Galaxy Watch Active è in fase di roll out per i modelli precedenti come Samsung Gear Sport, Galaxy Watch e Gear Sport, con tutte le nuove funzioni a corredo. L'articolo Le funzioni di Samsung Galaxy Watch Active stanno arrivando sui vecchi smartWatch con l’aggiornamento alla Samsung One UI proviene da TuttoAndroid.

Sarà Picasso il nome in codice si Samsung Galaxy S11 - parola di Ice Universe : Secondo quanto riporta Ice Universe, leaker notoriamente molto informato su Samsung, Sarà Picasso il nome in codice di Samsung Galaxy 11. L'articolo Sarà Picasso il nome in codice si Samsung Galaxy S11, parola di Ice Universe proviene da TuttoAndroid.

Game Launcher Samsung Galaxy S10 a cosa serve : Game Launcher è una funzione utilissima con lo scopo di migliorare l'esperienza di gioco su Smartphone Android Galaxy S10

Nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre : OPPO Reno - Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro : Wind e Tre annunciano la disponibilità di Nuovi smartphone acquistabili a rate, come OPPO Reno, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro. L'articolo Nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre: OPPO Reno, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 - S8+ e A8 (2018) iniziano a ricevere le patch di maggio 2019 in Europa : Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ e Galaxy A8 (2018) ricevono in Europa nuovi aggiornamenti software che includono le patch di sicurezza di maggio 2019. L'articolo Samsung Galaxy S8, S8+ e A8 (2018) iniziano a ricevere le patch di maggio 2019 in Europa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold : il dispositivo pieghevole “migliorato” si avvia al lancio a giugno : La Samsung avrebbe posto rimedio ai difetti che hanno costretto a rimandare il lancio del Galaxy Fold, il suo primo smartphone pieghevole. Il dispositivo rivisto è in fase di test e potrebbe arrivare in commercio “il prossimo mese“. Secondo quanto afferma il giornale sud-coreano Yonhap. Samsung aveva svelato al pubblico il Galaxy Fold il 20 febbraio e fissato le prime consegne il 26 aprile. Cosa che non si è verificata. A pochi ...

Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in edizione olimpica : In occasione delle Olimpiadi del 2020 di Tokyo, Samsung rilascerà una versione speciale di Galaxy S10 Plus, corredata da un altrettanto inedita versione delle cuffiette senza fili Galaxy Buds. L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in edizione olimpica proviene da TuttoAndroid.

Più pesante del previsto la patch di maggio per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in Europa : Sembra essere più pesante di quanto si potesse immaginare l'aggiornamento di maggio dedicato ai possessori di un Samsung Galaxy S8 o di un S8 Plus, almeno sulla carta. Già, perché le notizie emerse questo venerdì non si limitano a dare continuità a quanto riportato qualche giorno fa sulle nostre pagine con il firmware antecedente, ma aiutano a mettere a fuoco anche alcuni elementi. Fondamentale dunque fare chiarezza alle porte del weekend, in ...

TIM introduce nel proprio listino Sony Xperia 10 - OPPO Reno e Samsung Galaxy A70 : TIM si prepara a introdurre tre nuovi smartphone nel proprio listino "Scegli il tuo smartphone": OPPO Reno, Sony Xperia 10 e Samsung Galaxy A70. L'articolo TIM introduce nel proprio listino Sony Xperia 10, OPPO Reno e Samsung Galaxy A70 proviene da TuttoAndroid.

Samsung offre fino a 500 euro per passare a Galaxy S10 e regala Galaxy A40 : Samsung offre uno sconto fino a 500 euro sull'acquisto di un nuovo Galaxy S10, valutando i l vecchio smartphone, e regala Galaxy A40. L'articolo Samsung offre fino a 500 euro per passare a Galaxy S10 e regala Galaxy A40 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 5G mostra di cosa è capace e infrange la barriera del Gbps : Samsung Galaxy S10 5G mostra cosa è capace di fare e infrange la barriera del Gbps! Ecco uno speedtest effettuato negli USA da un utente sotto la rete 5G Verizon. L'articolo Samsung Galaxy S10 5G mostra di cosa è capace e infrange la barriera del Gbps proviene da TuttoAndroid.

Più interessanti i Samsung Galaxy S10 con valutazione usato Galaxy - iPhone e Huawei il 17 maggio : Emergono ulteriori indicazioni molto interessanti per gli utenti che sono interessati all'acquisto di uno tra i Samsung Galaxy S10 che sono stati presentati poco meno di tre mesi fa, in riferimento a quanto raccolto oggi 17 maggio con la valutazione dell'usato. La divisione italiana del produttore, infatti, per il mese in corso ha rilanciato la promozione "In value", valida negli store Samsung, con alcune differenze sostanziali rispetto a ciò ...