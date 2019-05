Salvini | il sindacalista ‘Zorro di piazza Duomo’ | “Ci è costato 650 euro quello scherzo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Abbiamo pagato 650quella camera d’albergo. Ci ècaro tutto questo, ma ne è valsa la pena. I leghisti erano attapirati perché dal palco si vedeva perfettamente lo striscione, che era enorme. E’ stato come un orgasmo“. Sono le parole di Riccardo Germani, ilUSB che sabato pomeriggio si è travestito da Zorro e ha srotolato uno striscione a con la scritta “Restiamo Umani” durante la manifestazione sovranista voluta da MatteoDuomo, a Milano. Ospite de “L’Italia s’è desta”, Germani rivela: “Abbiamo prenotato quella stanza, facendo chiamare una ragazza di madrelingua inglese che ha chiesto una prenotazione per due persone anonime. E’ l’unico hotel 7 Stelle in Italia e assicura una grande privacy per i suoi ospiti. In più, sono tutte suite che si affacciano al Duomo. Se ...

