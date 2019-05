Salvini bacia il rosario per fede o per marketing? Cosa si dice in giro

Milano - Salvini invoca i patroni d’Europa e bacia il rosario : “L’immacolato cuore di Maria ci porterà alla vittoria” : “Ci affidiamo alle donne e agli uomini di buona volontà. Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa: a San Benedetto da Norcia, a Santa Brigida di Svezia, a Santa Caterina da Siena, ai Santi Cirillo e Metodio, a Santa Teresa Benedetta della Croce. Ci affidiamo a loro. E affidiamo a loro il destino, il futuro, la pace e la prosperità dei nostri popoli”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, conclude il suo comizio in piazza ...

Il candidato sindaco di Biella per la Lega si inginocchia e bacia la mano di Salvini : L’episodio dai toni scherzosi è avvenuto al termine di un comizio in vista delle prossime amministrative nel comune piemontese: l’aspirante sindaco si scusa perché tifa Inter e non Milan come il vicepremier. “Era uno scherzo, come hanno potuto ben vedere le persone presenti" ha spiegato Corradino.

Il baciamano a Salvini? Ecco il video-verità : Corriere, Repubblica e Il Fatto cavalcano la fake news del presunto baciamano a Salvini di Claudio Corradino, candidato sindaco di Biella. Ma la realtà è un'altra. Video di Rete Biella Tv Redazione Corriere, Repubblica e Il Fatto cavalcano la fake news del presunto baciamano a Salvini di Claudio Corradino, candidato sindaco di Biella. Ma la realtà è un'altra. Video di Rete Biella Tv Persone: ...

Caltanissetta - Gaia e Matilde che si sono baciate durante il selfie con Matteo Salvini : “Ecco perché l’abbiamo fatto” : Un bacio saffico all’improvviso ha spiazzato il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo il comizio elettorale per le amministrative a Caltanissetta, in Sicilia. Avvicinato per un selfie da due ragazze, Gaia e Matilde, al momento della posa del vicepremier, le due giovani si sono baciate. Il loro gesto è diventato subito virale ma loro spiegano che è stato “quasi istintivo, un’idea che ci è venuta mentre partecipavamo alla protesta con ...

'Ci siamo baciate nel selfie con lui perché Salvini gioca con i diritti' : Lei ha mai fatto politica? 'Ho 19 anni, studio Ingegneria a Torino e sono iscritta all'Arci di Caltanissetta e all'Unione degli universitari. Sono tornata per Pasqua a casa e quando ho saputo che c'...

