Salvini a Firenze | scontri tra polizia e manifestanti

In migliaia a Firenze protestano contro Salvini - cariche sui manifestanti : In migliaia a Firenze protestano contro Salvini, cariche sui manifestanti Sono in migliaia i manifestanti che hanno protestato a Firenze contro il comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini, cariche da parte della polizia. _Courtesy Facebook Salvatore Bancivenga Agenzia Vista Sono in migliaia i manifestanti che hanno protestato a Firenze contro il comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini, cariche da parte della ...

In mille protestano a Firenze contro Salvini : cariche della polizia : Circa un migliaio di persone si è radunato in piazza Repubblica a Firenze, a circa 100 metri da piazza Strozzi dove alle 21 è previsto il comizio del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. I manifestanti hanno già cercato tre volte di sfondare il cordone delle forze dell’ordine. La polizia ha già effettuato tre cariche di alleggerimento.Tra le oltre mille persone che si sono radunate in piazza della ...

Un nuovo striscione per Salvini a Firenze : "Portatela lunga la scala - sto al quinto piano" : “Portatela lunga la scala, sto al quinto piano”. Recita così il nuovo striscione apparso in prossimità di un comizio del leader della Lega Matteo Salvini. Questa volta accade a Firenze, in zona Santa Croce, vicino a Piazza Strozzi dove il leader del Carroccio terrà un comizio domenica.È chiaro il riferimento dello striscione apparso nel centro del capoluogo toscano: la vicenda di Brembate, dove il 13 ...

Firenze - taser su paziente psichiatrico. Salvini : "Strumento prezioso" : Luca Sablone L'uomo ha aggredito le forze dell'ordine: sedato grazie alla pistola elettrica. Il ministro Salvini annuncia: "In estate sarà finalmente consegnata alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa" Tre interventi negli ultimi due giorni da parte dei carabinieri presso l'ospedale di Ponte a Niccheri (Santa Maria Annunziata), nel Comune di Bagno a Ripoli (Firenze), dove un paziente di 42 anni questa mattia verso le ore 12:00 ...

Salvini a Firenze - "galera certa per chi spaccia". Esposto striscione antirazzista : Dopo il lungo sabato che lo ha portato a San Giuliano Terme, Capannori, Montecatini, Prato, Scandicci e Figline Valdarno, il leader della Lega Matteo Salvini conclude a Firenze , al Galluzzo, il suo ...

Salvini a Firenze per sostenere Bocci. Domenica sarà al Galluzzo : Il vicepremier Matteo Salvini Domenica prossima sarà a Firenze, al Galluzzo , tappa di un appuntamento elettorale per sostenere Ubaldo Bocci , candidato sindaco del centrodestra. L'incontro è in ...