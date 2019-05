Salute | GAVI fornisce oltre 9 milioni di dollari per finanziare le vaccinazioni

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019), l’Alleanza per i Vaccini, ha reso disponibile un ulteriore finanziamento di 9.2diche si va ad aggiungere a quanto già stanziato per sovvenzionare leanti-Ebola nell’Est della Repubblica Democratica del Congo, dove l’epidemia ha già mietuto più di 1.100 vittime. Il nuovo finanziamento per l’OMS, L’Organizzazione mondiale della sanità, supporterà i costi vivi per le, sovvenzionando le squadre operative, i trasporti, le siringhe insieme a molti altri materiali ad uso medico, tra i quali anche i refrigeratori necessari per mantenere i vaccini alle temperature di -60° -80°, fondamentali per far sì che rimangano efficaci. Il vaccino in sé viene invece donato da Merck, azienda chimica e farmaceutica tedesca, ad “uso compassionevole”, come in gergo farmaceutico si definisce un’opzione di trattamento che consente l’uso di un ...

