Roma Totti | Zaniolo ha buone prospettive | puntare su giovani

«Il segreto è divertirsi sempre. Comunque mi divertivo di più sul rettangolo verde che a fare ora il dirigente». Così si è espresso Francesco Totti, premiato oggi a Firenze con l'ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. L'ex numero 10 della Roma ha parlato anche delle indiscrezioni che lo vorrebbero futuro dt del club

Roma - Totti su Zaniolo : “ha buone prospettive” : “Soprattutto da giovani bisogna solo pensare a divertirsi. Normale che poi si puo’ pensare ad un futuro da grande campione e ad una carriera. L’importante e’ crescere con i giusti valori e rispetto. Io penso che ogni genitore deve insegnare i giusti valori e le cose importanti della vita. Sui settori giovanili bisogna puntarci. Zaniolo? Ha buone prospettive”. Sono le dichiarazioni di Francesco Totti che ...

Le frecciatine di Daniele De Rossi su quanto poco conti Francesco Totti nella dirigenza Romanista devono aver colto nel segno. A pochi giorni dall'addio dell'ultimo capitano Romanista, i vertici del club giallorosso hanno deciso di promuovere Totti a direttore tecnico.

Prova a irridere Totti con un sombrero ma l’ex capitano della Roma lo zittisce con un solo tocco verso la porta : il video : Francesco Totti è in Kuwait, dove è stato accolto come una star (e anche con una piccola gaffe durante l’ingresso in campo, con l’inno di Forza Italia che per sbaglio ha rimpiazzato quello di Mameli) per una partita di calcio a cinque. Durante l’incontro, un avversario lo ha scavalcato con un sombrero e ha Provato a segnare di tacco, senza riuscirci. Pochi secondi dopo, sugli sviluppi dell’azione, l’ex capitano ...

Roma : De Rossi - il timore di finire come l'amico Totti : Da una parte la voglia di continuare a giocare con la Roma ; dall'altra la decisione di non rinnovargli il contratto, con il club pronto a far restare De Rossi in azienda, cit. Fienga, ma con mansioni ...

Daniele De Rossi peggio di Totti : il drammatico errore della Roma : come buttare via una bandiera : È possibile gestire l' addio di un campione e di una bandiera peggio di come la Roma ha fatto due anni fa con Francesco Totti? Nessuno che ha il coraggio di prendere una decisione, Spalletti (l' allenatore dell' epoca) che battibecca un giorno sì e l' altro pure con il mostro sacro in partenza, la m

Daniele De Rossi - divorzio dalla Roma/ Il 'fratello' Totti : "giorno triste per tutti" : Daniele De Rossi, divorzio-addio alla Roma. Il saluto commosso del 'fratello' Francesco Totti 'un giorno triste per tutti, torneremo grandi insieme'