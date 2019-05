Roma | studenti in Campidoglio per ‘Musica in piazza’

Roma - Mimmo Lucano accolto migliaia di studenti a La Sapienza. Il corteo di Forza Nuova a distanza : schiaffi a un ragazzo : Da un lato la ‘scorta’ antifascista che ha accolto Mimmo Lucano davanti all’università La Sapienza prima del seminario sul tema dell’accoglienza. Dall’altro la manifestazione di Forza Nuova, con i militanti che avrebbero voluto impedire al sindaco sospeso di Riace e hanno schiaffeggiato uno studente davanti alla biblioteca nazionale di Castro Pretorio. Poi il tentativo di raggiungere l’ateneo, ma il corteo di ...

Al via da Roma l'UniStem Tour - il progetto di UniStem e Fondazione Tim per promuovere la cultura scientifica tra gli studenti - : 'Abbiamo sempre incoraggiato un approccio empatico ai temi scientifici, tentando di avvicinare i giovani alla scienza raccontando storie in grado di appassionarli invece che proporre solamente ...

Gli studenti di Romans D'Isonzo alla XXXVII Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola : Gli studenti e le studentesse dell' I.C. 'Celso Macor' di Romans D'Isonzo hanno partecipato alla XXXVII Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola che si sta svolgendo a Serra San Quirico, AN,. Con lo ...

Roma. A settembre studenti a Fossoli - Sant’Anna di Stazzema e Marzabotto : Il 25, 26 e 27 settembre gli studenti che oggi frequentano la seconda classe delle scuole superiori potranno partecipare al

Greta Thunberg a Roma in difesa del clima La diretta In piazza migliaia di studenti : Per #FridayForFutureRoma terrà un discorso su un palco a impatto zero, grazie all’energia cinetica prodotta dalle pedalate di 128 biciclette

Iniziativa di 5 studenti per sensibilizzare tematica inquinamento : a Roma arriva ‘Cicca responsabile’ : Roma – Ogni giorno a Roma 18 milioni di cicche. Per combattere questo degrado ecco ‘Cicca responsabile’, un’attivita’ ideata da cinque studenti, Giulia Centola Marta D’Alessandro, Giulia Funari, Victoria Purgatori e Giorgio Romanonati, nati e cresciuti nella Capitale, dello Ied di Roma, per sensibilizzare sulla tematica dell’inquinamento causato dalle cicche buttate in modo ...

Papa Francesco : agli studenti del liceo Visconti di Roma - "nella scuola si educhi a inclusione - rispetto delle diversità e collaborazione" : E ad "avere passione davanti alla cultura e alla scienza", non "indifferenza". Nel discorso del Papa, il "ruolo importante" dell'esperienza religiosa, nella quale "entra tutto ciò che è ...

L'Università di Roma Tre dice stop alla plastica e regala agli studenti 30mila borracce ecologiche : Sono circa 10mila le bottigliette di plastica utilizzate ogni giorno dagli studenti dell'Università Roma Tre. Ma adesso arriva la borraccia per salvaguardare l'ambiente. L'Ateneo capitolino sarà il primo a distribuire gratuitamente a tutti i suoi studenti 30mila borracce di acciaio inossidabile per l'acqua per dire "stop all'uso delle bottigliette di plastica". Le "bottigliette ecologiche"saranno disponibili negli otto punti di ...

Roma - "Stop alla plastica" e l'università Roma Tre distribuisce agli studenti 30mila borracce in acciaio : L'Ateneo capitolino lancia la campagna 'The message is the bottle', contro l'uso delle bottigliette d'acqua usa e getta, circa 10mila consumate ogni giorno nelle sue facoltà

Roma : incidente A1 - pullman con studenti in gita tamponato da tir - 6 feriti : Tragedia sfiorata nelle prime ore di questo pomeriggio, quando un pullman sul quale viaggiavano dei bambini, diretto a Napoli, è stato coinvolto in un incidente autostradale. Al momento risultano cinque bimbi e un adulto feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Coinvolti nel sinistro anche un'automobile e un camion Stava procedendo a velocità sostenuta sull'autostrada A1, in direzione sud, all'altezza del Comune di Zagarolo nei pressi di ...

Fanno saluto Romano - studenti liceali puniti : lezione sulla Resistenza : Davanti a un manifesto che ritraeva i deportati politici nei campi di sterminio, loro avevano alzato il braccio, per fare il saluto romano. Gli studenti avevano aspettato di non essere visti dall'insegnante per compiere quel gesto, durante una mostra fotografica nell'aula magna di un liceo di Cuneo, secondo quanto riporta La Stampa.Qualcuno, però, aveva ripreso tutto con il cellulare e il video era arrivato fin sulla scrivania del preside. ...

Studenti a lezione Resistenza - puniti per saluto Romano : Costretti a studiare la Resistenza, e la storia dei migranti, dalla preside che li ha sospesi per aver fatto il saluto romano. E' la punizione per quattro Studenti del liceo 'De Amicis' di Cuneo, citta' medaglia d'oro per la Resistenza. Anziche' restare a casa, senza fare nulla, hanno visitato l'Istituto della Resistenza cittadino e la comunita' Emmaus di Boves. Ma non e' tutto, perche' nei prossimi giorni dovranno anche trascorrere del tempo al ...