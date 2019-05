Roma | nella frutteria egiziana false cittadinanze agli stranieri

Rafa Nadal re di Roma per la 9a volta - Djokovic ko nella finale degli Internazionali d’Italia : E' Rafa Nadal il Re di Roma. Tutti in piedi al Foro Italico per applaudire il tennista spagnolo che si è aggiudicato la finale degli Internazionali Bnl d'Italia battendo Novak Djokovic con il punteggio di 6-0 4-6 6-1. Per il mancino di Manacor si tratta del nono successo sulla terra rossa capitolina e un segnale positivo in vista del Roland Garros in una stagione che prima del Masters 1000 di Roma si era rivelata avara di soddisfazioni. Djokovic ...

Un Sassuolo fastidioso nella scarpa della Roma - i giallorossi non sfondano al Mapei Stadium : la Champions si allontana : La formazione giallorossa non riesce a sfondare il muro del Sassuolo, incappando in un pareggio che potrebbe costar caro nella corsa Champions Una Roma brutta e opaca non va oltre lo 0-0 sul campo del Sassuolo, un pareggio sanguinoso che potrebbe costare carissimo nella corsa alla prossima Champions League. Gli uomini di Ranieri non riescono a sfondare il muro neroverde, palesando limiti offensivi e soprattutto una mancanza di ...

Meteo Roma - i dati ufficiali : non aveva mai fatto così freddo a Maggio nella storia - battuti tutti i record : Non aveva mai fatto così freddo a Roma nel mese di Maggio: Mercoledì 15 la temperatura massima s’è fermata a +12°C nel centro storico della Capitale e a +11°C in tutto l’hinterland pianeggiante capitolino, battendo tutti i record di freddo mensili. Nello specifico, queste sono le temperature massime registrate dalle principali stazioni Meteo Romane: Roma Collegio Romano +12,4°C Roma Fiumicino +11,5°C Roma Ciampino +11,3°C Roma ...

Motori – Giro di Boa per la Mille Miglia 2019 - la particolare tappa nella Capitale : le strade di Roma sono diverse da tutte le altre [FOTO] : Si è aperta stamane all’alba la terza tappa della Mille Miglia 2019: le vetture della Freccia Rossa hanno lasciato Roma alle ore 6:30 alla volta di Bologna Ieri, al termine della giornata, la classifica provvisoria della Mille Miglia 2019 segnava questi piazzamenti: in cima alla graduatoria Andrea Vesco – Andrea Guerini (Team Villa Trasqua), con una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929; al secondo posto il duo Giovanni Moceri e Daniele ...

De Rossi via dalla Roma - nella notte gli striscioni contro Pallotta : «Presidente maiale - società incompetente» : nella notte è cominciata la protesta contro Pallotta per la decisione di non rinnovare il contratto a De Rossi. I ragazzi dell?ormai famoso gruppo ?Roma? della...

A Roma una fronda contro Pignatone nella guerra di successione in Procura : Sette anni fa Giuseppe Pignatone si era presentato ai 90 magistrati della Procura di Roma senza proclami, stupendo i magistrati più giovani. Con la stessa sobrietà li ha salutati una settimana fa: nessuna cerimonia pomposa, solo una cena ospitata dai carabinieri, lontano dalla mondanità capitolina. Poche parole e una foto di gruppo da «compagni di ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : nella 4a giornata debuttano Federer - Nadal e Djokovic. Ci sono Fognini - Sinner e Cecchinato. Incombe la pioggia : Il programma della quarta giornata degli Internazionali d’Italia è davvero ricchissimo, e non potrebbe essere altrimenti: debuttano, nel giro di poche ore, tutti e tre i grandi big del tennis mondiale: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic. Lo svizzero torna al Foro Italico dopo tre anni, e comincia la caccia a un torneo ancora mai vinto contro il portoghese Joao Sousa, che dopo una gran battaglia ha superato ieri l’americano ...

Quanto ha guadagnato De Rossi nella sua carriera alla Roma : Quanto ha guadagnato De Rossi alla Roma, nel corso della sua carriera in giallorosso? Il giocatore ha annunciato oggi la fine della sua avventura calcistica nella capitale. Sulla scorta di Quanto fatto con Francesco Totti, Calcio e Finanza ha provato a rispondere a questa domanda attingendo ed elaborando dati ufficiali provenienti da bilanci e comunicati stampa […] L'articolo Quanto ha guadagnato De Rossi nella sua carriera alla Roma è ...

LIVE Berrettini-Pouille 0-0 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : si riprende nella Città Eterna! A breve l’inizio del match : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

Crozza prende in giro la Raggi per foto della metro di Roma ma commette una gaffe nella gaffe : “Roma è una città complicata. I 5 stelle ce la devono mettere tutta per farla sembrare una città normale”. Maurizio Crozza, nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, ha preso in giro una gaffe del consigliere comunale del M5s Nello Angelucci. Il pentastellato aveva postato su Facebook una foto della riapertura della stazione della metropolitana Spagna, a Roma. Peccato che la foto fosse di una stazione metro di Milano. ...

Meteo Roma - maltempo nella Capitale : strade chiuse e disagi : Situazione Meteo instabile a Roma, dove il maltempo sta causando strade chiuse e disagi nella Capitale. A causa di un allagamento è chiuso il sottopasso di via Appia Nuova all’altezza dell’aeroporto di Ciampino. Per le forti piogge di questa mattina risulta inagibile a scopo precauzionale anche via Casal Morena, nei pressi di via Niobe. Problemi anche su via Ardeatina, all’altezza del Divino Amore, dove è stato istituito un ...

Un tuffo nella periferia Romana degli anni Settanta : al Ghione arrivano le 'Storie bastarde' : L'estrema periferia di Roma, con i sapori e le emozioni che l'hanno contraddistinta tra gli anni Settanta e i Novanta, arriva in scena al Teatro Ghione. Fino a domenica 12 maggio, infatti, il ...

Tornano le proteste contro i rom nella periferia di Roma : "No alle case popolari a loro" : Torna l’intolleranza alla periferia di Roma contro i nomadi. Dopo le proteste di cittadini, animate da formazioni di estrema destra come Casapound e Forza Nuova a Torre Maura e Casalotti, oggi a Casalbruciato i residenti sono scesi in strada contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia di nomadi proveniente dal campo La Barbuta. Anche in questo caso con gli abitanti c’erano militanti di Casapound.“È ...