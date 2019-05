Roma | Lippi commenta l’addio di De Rossi | “grande dispiacere | sono legato a lui con il

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) A margine della Hall of Fame Figc a Firenze, Marcellohato l’addio alladi Daniele De, giocatore al quale è sempre stato moltofin dai tempi dei Mondiali 2006 “De? Daniele è una di quelle persone alle qualimaggiormentecon il cuore e che mi porterò nel cuore tutta la vita. Mi dispiace un po’ che non sia finita così bene con la, così come mi è dispiaciuto per Francesco Totti. Questecose personali, niente a che vedere con le gestioni delle società. So soltanto che anche per lui vale, in quanto grande uomo, la regola che qualsiasi cosa farà nella vita, sicuramente la farà bene perché è una persona capace di aggregare e coinvolgere tutte le persone con le quali lavorerà“. Così Marcello, ct della Nazionale campione del mondo nel 2006 e attuale direttore tecnico della Cina sull’addio alla ...

